Γιατί είναι τόσο σπάνια; Μόλις το 2% των ανθρώπων έχει πράσινα μάτια και η επιστήμη εξηγεί γιατί

Τα πράσινα μάτια θεωρούνται ένα από τα πιο σπάνια ανθρώπινα χαρακτηριστικά, αφού εμφανίζονται μόλις στο 2% του παγκόσμιου πληθυσμού, ωστόσο μια νέα ανάλυση εξελικτικών βιολόγων επιχειρεί να εξηγήσει πώς προέκυψε αυτό το ιδιαίτερο χρώμα και γιατί παραμένει τόσο ασυνήθιστο μέχρι σήμερα.

Οι επιστήμονες δεν έχουν καταλήξει σε μία οριστική απάντηση, όμως σύμφωνα με ανάλυση του εξελικτικού βιολόγου Scott Travers, η κοινότητα εξετάζει δύο βασικές θεωρίες για την εμφάνιση των πράσινων ματιώδύο βασικές εξηγήσεις φαίνεται να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Η πρώτη συνδέεται με το φως και λέει ότι οι πιο ανοιχτόχρωμες ίριδες επιτρέπουν μεγαλύτερη διάχυση φωτός μέσα στο μάτι, κάτι που ίσως είχε σημασία για ανθρώπους που ζούσαν σε περιοχές με μεγάλους και σκοτεινούς χειμώνες όπου η μειωμένη έκθεση στο φως μπορούσε να επηρεάσει τον ύπνο, τη διάθεση και τη συνολική λειτουργία του οργανισμού.

Ενώ η δεύτερη εξήγηση συνδέεται με τη σεξουαλική επιλογή, αφού σε πληθυσμούς όπου τα σκούρα μάτια αποτελούσαν σχεδόν τον κανόνα, η σπάνια εμφάνιση πράσινων ματιών θα μπορούσε να έκανε ένα άτομο να ξεχωρίζει οπτικά και να θεωρείται πιο ελκυστικό από άλλους πιθανούς συντρόφους.

Πηγή: unboxholics.com