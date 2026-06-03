Η αποστολή της εθνικής Ιράν αναμένεται την Κυριακή στο Μεξικό

Η αποστολή της εθνικής ομάδας του Ιράν, αναμένεται να αφιχθεί στο Μεξικό την Κυριακή (7/6) και να εγκατασταθεί στο προπονητικό της κέντρο, ενόψει του Μουντιάλ.

«Η εθνική ομάδα του Ιράν θα αναχωρήσει από την Αττάλεια για την Τιχουάνα στις 3:20 μ.μ. το Σάββατο 6 Ιουνίου και αναμένεται να φθάσει στο Μεξικό στις 1:30 π.μ. την Κυριακή 7 Ιουνίου», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Οι Ιρανοί παίκτες, οι οποίοι προετοιμάζονται για το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Αττάλεια της Τουρκίας, εξακολουθούν να περιμένουν τις βίζες τους για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πρόκειται να δώσουν τους τρεις αγώνες της φάσης των ομίλων.

«Θα λάβουμε μεξικανική βίζα αύριο (Τρίτη) ή μεθαύριο (Τετάρτη) και στη συνέχεια θα μας εκδοθεί γρήγορα αμερικανική βίζα», δήλωσε ο πρόεδρος της Ιρανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Μεχντί Τατζ, το βράδυ της Δευτέρας και πρόσθεσε ότι η εθνική ομάδα του Ιράν θα πετάξει από την Τουρκία στην Ισπανία το Σάββατο πριν κατευθυνθεί στο προπονητικό της κέντρο στο Μεξικό, χωρίς να διευκρινίσει την ημερομηνία άφιξης των παικτών της «Team Melli» στην Τιχουάνα.

Η γεωπολιτική κατάσταση έχει ήδη αναγκάσει τους Ιρανούς να μεταφέρουν το προπονητικό τους κέντρο την τελευταία στιγμή, από το αρχικό τους σχέδιο στο Τουσόν της Αριζόνα (ΗΠΑ).

Οι Ιρανοί θα παίξουν με την Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες στις 15 Ιουνίου, στην συνέχεια με το Βέλγιο στις 21 Ιουνίου και με την Αίγυπτο στο Σιάτλ στις 26 Ιουνίου.

Ο τελευταίος αγώνας προετοιμασίας του Ιράν θα διεξαχθεί αύριο (4/6) στην Αττάλεια, με αντίπαλο την εθνική ομάδα του Μάλι.