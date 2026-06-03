Πέρεθ: «Την Πέμπτη ανακοινώνουμε το πρώτο μεγάλο μεταγραφικό χτύπημα της Ρεάλ»

Λίγες ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Φλορεντίνο Πέρεθ προχώρησε σε μια δήλωση που αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση στους φίλους της ομάδας.

Ο ισχυρός άνδρας των «μερένγκες» αποκάλυψε πως την Πέμπτη θα ανακοινωθεί η πρώτη μεγάλη μεταγραφή του καλοκαιριού, αφήνοντας ανοιχτό το ποιος θα είναι ο παίκτης που θα φορέσει τη φανέλα της «Βασίλισσας».



Σε συνέντευξή του στην «El Español», ο Πέρεθ εμφανίστηκε βέβαιος για το μέλλον του συλλόγου, τονίζοντας πως η Ρεάλ θα συνεχίσει να αποκτά τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές και να διεκδικεί τους μεγαλύτερους τίτλους.

«Θα έχουμε νέα ονόματα πριν από τις εκλογές της Κυριακής. Ο κόσμος γνωρίζει τι έχω προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πάντα στόχος μας είναι να φέρνουμε τους καλύτερους παίκτες και να επιστρέφουμε στην κορυφή της Ευρώπης. Την Πέμπτη θα ανακοινώσω την πρώτη μεγάλη μεταγραφή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σχολίασε και την προεκλογική αντιπαράθεση με τον Ενρίκε Ρικέλμε, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του αντιπάλου του για την οικονομική κατάσταση του συλλόγου. Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί πως η Ρεάλ εξετάζει σημαντικές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, χωρίς όμως να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για το επικείμενο μεταγραφικό «χτύπημα».