MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Παπαθεοδώρου: «Υπάρχει μεγάλο φαβορί στη σειρά των τελικών» (vid)

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox ενόψει των τελικών της GBL.
Παπαθεοδώρου: «Υπάρχει μεγάλο φαβορί στη σειρά των τελικών» (vid)