Εποχή Χατζηθεοδώρου στον Πανιώνιο

Στα χέρια του Θοδωρή Χατζηθεοδώρου περνά και επίσημα από σήμερα το «τιμόνι» της ανδρικής ομάδας υδατοσφαίρισης του Πανιωνίου.

Ο έμπειρος τεχνικός, που αποχώρησε μετά από 6,5 χρόνια από τον ΠΑΟΚ, αναλαμβάνει τους «κυανέρυθρους» αντικαθιστώντας τον Κώστα Δήμου, ο οποίος μετά από έντεκα χρόνια στον πάγκο ανέλαβε χρέη γενικού διευθυντή στα τμήματα πόλο του συλλόγου της Νέας Σμύρνης.

Ο Χατζηθεοδώρου υπήρξε ένας από τους καλύτερους πολίστες της εποχής του σε ολόκληρο τον κόσμο και μάλιστα το 2001 αναδείχθηκε κορυφαίος στην Ευρώπη. Ξεκίνησε από τον Ηλυσιακό, αλλά συνέδεσε την καριέρα του με τον Ολυμπιακό, όπου αγωνίστηκε για 15 χρόνια (1995-2010) και κατέκτησε συνολικά 27 τίτλους, μεταξύ των οποίων και το Champions League του 2002. Αναδείχθηκε εκ νέου πρωταθλητής Ευρώπης με την Παρτιζάν, το 2011, ενώ ολοκλήρωσε τη σταδιοδρομία του αγωνιζόμενος σε Χίο, Νηρέα Λαμίας και ΑΠΟΕΛ. Παράλληλα, φόρεσε το σκουφάκι της εθνικής ομάδας 256 φορές, συμμετέχοντας σε τέσσερις Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2005.

Ως προπονητής, ο Χατζηθεοδώρου εργάστηκε στις ακαδημίες του Υδραϊκού, στο Νηρέα Λαμίας και ως ομοσπονδιακός στις εθνικές ομάδες νέων ανδρών και εφήβων. Στα μέσα της σεζόν 2019-20 ανέλαβε τον ΠΑΟΚ, τον οποίο κατάφερε να καθιερώσει στις υπολογίσιμες δυνάμεις του ελληνικού πρωταθλήματος, με συχνή παρουσία στα κύπελλα Ευρώπης, ενώ παράλληλα συνέβαλε στην ανάδειξη αρκετών παικτών από τις ακαδημίες του συλλόγου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ