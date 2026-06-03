Οι Hells Angels στην Ηγουμενίτσα - Στο πόδι η ΕΛΑΣ για τη διεθνή συνάντηση πάνω από 4.000των τσοπεράδων

Επί ποδός βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία για τη διεθνή συνάντηση και εκδήλωση της λέσχης μοτοσικλετιστών «Hells Angels» από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Δρέπανο Ηγουμενίτσας.

Πρόκειται για την διαβόητη συμμορία μοτοσικλετιστών από τις ΗΠΑ που έχει και μέλη σε όλο τον κόσμο και χιλιάδες μέλη τους έχουν απασχολήσει για διακίνηση ναρκωτικών και εκβιασμούς, ενώ θεωρούνται πολύ σκληροί και βίαιοι.

Μάλιστα, το 2015 μέλη του είχαν ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου ύστερα από έναν τσακωμό, έναν Έλληνα σε άλλη συνάντησή τους και πάλι στην Ηγουμενίτσα. Έναν χρόνο πριν η λέσχη τους στο Κορωπί είχε γίνει στόχος βομβιστικής επίθεσης.

Τα μέλη τους στην Ελλάδα δεν θεωρούνται εξίσου σκληρά από τις Αρχές, ωστόσο πρόκειται για διεθνή συνάντηση και αναμένεται να έρθουν και άτομα με βαρύ ποινικό παρελθόν, γι’ αυτό και έχουν εκπονηθεί ήδη σχέδια για την ασφάλεια και την τάξη στην περιοχή.

Επικεφαλής των μέτρων αναμένεται να είναι η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ενώ και από την Δίωξη Ναρκωτικών και το οργανωμένο έγκλημα της Αθήνας θα μεταβούν στελέχη στην περιοχή για ελέγχους σε άτομα ενδιαφέροντος.

Στα μέτρα θα συμμετάσχουν βεβαίως και οι δυνάμεις Τάξης και Ασφάλειας της περιοχής και όμορων περιοχών όπως και του Λιμενικού με δειγματοληπτικούς ελέγχους σε άτομα.

Σημειώνεται ότι στην μεγάλη έκθεση για το οργανωμένο έγκλημα που είχε συντάξει πέρυσι η ΕΥΠ και είχε παραδοθεί τον Σεπτέμβριο στην ΔΑΟΕ, είχε συμπεριληφθεί και η συγκεκριμένη οργάνωση.

Πηγή: news247.gr