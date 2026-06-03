«Ο Λόπεθ προτιμά Ολυμπιακό αντί για Μπιλμπάο»

Κοντά στην ολοκλήρωση μίας ακόμη μεταγραφικής κίνησης φαίνεται πως βρίσκεται ο Ολυμπιακός, με τον Ουνάι Λόπεθ να έχει αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του στους «ερυθρόλευκους».

Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Χώρα των Βάσκων, ο 30χρονος μέσος βρέθηκε στο στόχαστρο της Μπιλμπάο, ωστόσο επέλεξε να αποχωρήσει για πρώτη φορά από την Ισπανία, προκειμένου να φορέσει τη φανέλα της ομάδας του Πειραιά.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του φέρεται να έπαιξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος τον έπεισε να μετακομίσει στον Ολυμπιακό, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Λόπεθ είδε θετικά και το αγωνιστικό πρότζεκτ των Πειραιωτών, καθώς πρόκειται για ομάδα που διεκδικεί τίτλους και συμμετέχει σταθερά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στοιχεία που μέτρησαν σημαντικά στην τελική του επιλογή.