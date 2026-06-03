Όλα έτοιμα για τον 32ο Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Ανοικτής Θάλασσας «Cyclades Regatta 2026»

Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Τζιτζιφιών Καλλιθέας (ΝΟΤΚ), προκηρύσσει τον 32ο Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Ανοικτής Θάλασσας «Cyclades Regatta 2026», υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί από Σάββατο 20 Ιουνίου μέχρι και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στην περιοχή των Κυκλάδων, συνδυάζοντας τον ναυτικό αθλητισμό με πολιτιστικές εκδηλώσεις στα νησιά των Κυκλάδων και φέρνοντας κοντά τους ιστιοπλόους με τη νησιωτική παράδοση και ζωή.

Συν-διοργανωτής και Αθλοθέτης είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και με την υποστήριξη των: Λιμενικού Σώματος, Δήμου Πάρου, Δήμου Ιητών (Ίου), Δήμου Σερίφου, Λιμενικού Ταμείου Πάρου, Λιμενικού Ταμείου Σύρου και Ναυτικού Ομίλου Πάρου.

Η εκκίνηση θα δοθεί το Σάββατο, 20 Ιουνίου 11:00 ανοιχτά των Φλεβών με προορισμό την πανέμορφη Παροικιά της Πάρου. Την Τρίτη 23 Ιουνίου, θα διεξαχθεί η δεύτερη Ιστιοδρομία Πάρος - Ίος και την Πέμπτη 25 Ιουνίου, η ιστιοδρομία Ίος - Σέριφος. Το Σάββατο 27 Ιουνίου θα γίνει η τελευταία ιστιοδρομία, από την Σέριφο με τερματισμό στη νήσο Πάτροκλο.

Ο αγώνας, εδώ και 3 δεκαετίες, συγκεντρώνει σκάφη και πληρώματα από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, όλων των αναγνωρισμένων κατηγοριών. Εκτός του αγωνιστικού μέρους, οι τοπικές αρχές, οι σύλλογοι, οι ναυτικοί όμιλοι και οι κάτοικοι των νησιών αυτών, φιλοξενούν και αγκαλιάζουν ζεστά τους συμμετέχοντες και διοργανώνουν παραδοσιακούς εορτασμούς στην καθιερωμένη τελετή απονομής επάθλων του κάθε μπράτσου. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στα πληρώματα να ξεκουραστούν και να γνωρίσουν τις παραδόσεις, τα προϊόντα, τις ομορφιές και τα ιστορικά μνημεία των Κυκλάδων.

Οι Κυκλάδες αποτελούν έναν από τους πιο αγαπητούς προορισμούς ιστιοπλοϊκών σκαφών και συνδυάζουν φυσική ομορφιά, πατροπαράδοτη φιλοξενία, κατάλληλη υποδομή για σκάφη αναψυχής αλλά και τη χαρακτηριστική ναυτική παράδοση.