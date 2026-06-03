Ford Mustang Mach-E: Ένα μοντέλο, τρεις προσωπικότητες (pics)

Η Ford Mustang Mach-E δεν έχει μία ανάρτηση για όλους. Έχει τρεις διαφορετικές λογικές, σχεδιασμένες πάνω στην ίδια πλατφόρμα, ώστε κάθε έκδοση να υπηρετεί διαφορετικό οδηγικό χαρακτήρα.

Στη Mustang Mach-E GT με Performance Pack, η Ford χρησιμοποιεί το προηγμένο σύστημα ανάρτησης MagneRide. Πρόκειται για ένα συνεχώς ελεγχόμενο σύστημα απόσβεσης, το οποίο βασίζεται σε ειδικό μαγνητικό υγρό. Οι αισθητήρες παρακολουθούν την κίνηση του αμαξώματος και των τροχών έως και 1.000 φορές το δευτερόλεπτο, επιτρέποντας στο ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα να προσαρμόζεται μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Έτσι, η ανάρτηση μπορεί να περνά άμεσα από πιο μαλακή σε πιο σφιχτή απόσβεση, προσφέροντας άνεση στην καθημερινή χρήση αλλά και πιο άμεση σύνδεση με τον δρόμο όταν ο οδηγός ζητήσει πιο δυναμική συμπεριφορά.

«Η ανάρτηση MagneRide είναι τόσο γρήγορη που οι ανωμαλίες του δρόμου συχνά εξαφανίζονται πριν καν τις αντιληφθεί ο οδηγός. Λειτουργεί διαρκώς στο παρασκήνιο, προσαρμόζοντας την απόσβεση πολλές φορές μέσα σε μία μόλις στιγμή», δήλωσε ο Lou Santora, υπεύθυνος για το πρόγραμμα επικύρωσης της ανάρτησης MagneRide.

Για όσους αναζητούν μεγαλύτερη ευελιξία τόσο στην άσφαλτο όσο και σε χωματόδρομους, η Mustang Mach-E Rally συνδυάζει το σύστημα MagneRide με πρόσθετες μηχανικές ενισχύσεις και αυξημένη διαδρομή ανάρτησης. Η συγκεκριμένη διάταξη επιτρέπει στο αυτοκίνητο να διαχειρίζεται μεγάλες ανωμαλίες, να κινείται με σιγουριά σε χωμάτινες διαδρομές και ταυτόχρονα να διατηρεί απολαυστικό χαρακτήρα σε πιο απαιτητικές ασφάλτινες διαδρομές.

Στις εκδόσεις Style και Premium, με κίνηση στους πίσω ή και στους τέσσερις τροχούς, η Ford έχει επιλέξει μία παθητική ανάρτηση υψηλών προδιαγραφών. Τα ελατήρια και τα αμορτισέρ έχουν ειδική ρύθμιση, με στόχο την άνεση, την ισορροπημένη συμπεριφορά και την ευχάριστη αίσθηση πίσω από το τιμόνι.

Με αυτή τη λογική των τριών διαφορετικών προσωπικοτήτων, η Ford δείχνει ότι η Mustang Mach-E δεν είναι απλώς ένα ηλεκτρικό SUV, αλλά μια οικογένεια εκδόσεων με ξεχωριστό οδηγικό χαρακτήρα, προσαρμοσμένο σε διαφορετικές ανάγκες και στιλ οδήγησης.