Χόιλουντ: Η Νάπολι ενεργοποίησε τη ρήτρα του Δανού

Οριστικά παίκτης της Νάπολι είναι ο Ράσμους Χόιλουντ, με τους πρωταθλητές Ιταλίας να ολοκληρώνουν τη συμφωνία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του Δανού επιθετικού με κανονική μεταγραφή.

Οι «παρτενοπέι» έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από την εικόνα που παρουσίασε ο 23χρονος φορ κατά τη διάρκεια του δανεισμού του και αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα αγοράς που είχε συμφωνηθεί, καταβάλλοντας 44 εκατομμύρια ευρώ στους «Κόκκινους Διαβόλους».

Ο Χόιλουντ αποτέλεσε βασικό κομμάτι της ομάδας του Αντόνιο Κόντε τη φετινή σεζόν, πραγματοποιώντας 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και σημειώνοντας 12 γκολ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της Νάπολι.

Η μετακίνησή του σηματοδοτεί την επιστροφή του σε γνώριμα εδάφη, καθώς πριν από τη μεταγραφή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι του 2023 είχε αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις με τη φανέλα της Αταλάντα στη Serie A.

Κατά τη διετία του στην Αγγλία κατέγραψε συνολικά 95 εμφανίσεις και 26 γκολ με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ, πριν επιστρέψει στην Ιταλία, όπου θα συνεχίσει πλέον την καριέρα του ως μόνιμο μέλος της Νάπολι.