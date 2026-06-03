Ηλιόπουλος σε Ζούμπκοφ: «Περιμένουμε τις "ρουκέτες" σου στο γήπεδο» - Τα πρώτα λόγια του Ουκρανού (vid)

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος μίλησε στον Ολεξάντρ Ζούμπκοφ κατά την παρουσίαση του.

Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης καλοσώρισε με θερμά λόγια τον διεθνή Ουκρανό εξτρέμ λέγοντας του μεταξύ άλλων... «περιμένουμε τις «ρουκέτες» σου στο γήπεδο, στη δική μας «Αγιά Σοφιά», στην αρένα μας. Και υποθέτω ότι ήρθες στην Ελλάδα για να ζήσεις μαζί μας όλες αυτές τις κρίσιμες στιγμές της επόμενης σεζόν».

Αναλυτικά ολα όσα ειπε ο Μάριος Ηλιόπουλος στον Ολεξάντρ Ζούμπκοφ:

Ολεξάντρ, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ, σε αυτή την απίστευτη ομάδα με τη μεγάλη ιστορία, όπως συζητήσαμε χθες και αναγνώρισες την ιστορία της. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε εδώ. Περιμένουμε τις «ρουκέτες» σου στο γήπεδο, στη δική μας «Αγιά Σοφιά», στην αρένα μας. Και υποθέτω ότι ήρθες στην Ελλάδα για να ζήσεις μαζί μας όλες αυτές τις κρίσιμες στιγμές της επόμενης σεζόν. Είσαι ένας άνθρωπος με δυνατή ψυχή και σθένος. Και νομίζω ότι πλέον όλοι γνωρίζουν πως ήρθες στην Ελλάδα πολύ γρήγορα και κάτω από τα ραντάρ, σαν στρατιωτικό αεροσκάφος που πετά 20 μέτρα πάνω από το έδαφος.

*Επίσημο: Παίκτης της ΑΕΚ ο Ζούμπκοφ ο οποίος υπέγραψε 4ετές συμβόλαιο συνεργασίας και ανακοινώθηκε από την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ.

Ζούμπκοφ: «Είναι μια σπουδαία ευκαιρία να γίνω μέλος αυτού του καταπληκτικού συλλόγου»

Από την πλευρά του ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ στις πρώτες του δηλώσεις είπε:

Πρώτα απ’ όλα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία να γίνω μέλος αυτού του καταπληκτικού συλλόγου. Και ελπίζω να έχουμε όλοι μαζί επιτυχίες. Σας ευχαριστώ.