Τέλος ο Βλάχοβιτς από τη Γιουβέντους: Αποχωρεί ως ελεύθερος

Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τη Γιουβέντους μετά από 4,5 χρόνια παρουσίας στο Τορίνο, καθώς οι συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

Οι δύο πλευρές συναντήθηκαν τις τελευταίες ημέρες με στόχο να εξετάσουν το ενδεχόμενο συνέχισης της συνεργασίας τους, ωστόσο το οικονομικό χάσμα αποδείχθηκε αγεφύρωτο. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο Σέρβος επιθετικός ζήτησε απολαβές ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, ποσό που οι «μπιανκονέρι» δεν ήταν διατεθειμένοι να καλύψουν.

Ως αποτέλεσμα, ο 26χρονος φορ θα αποχωρήσει από τον σύλλογο με τη λήξη του συμβολαίου του στα τέλη Ιουνίου, ανοίγοντας τον δρόμο για το επόμενο βήμα της καριέρας του. Η εξέλιξη αυτή έχει ήδη ενεργοποιήσει αρκετές κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες, οι οποίες παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Ανάμεσα στους συλλόγους που φέρονται να ενδιαφέρονται για την απόκτησή του βρίσκονται οι Νάπολι, Μπάγερν Μονάχου, Τσέλσι, Μπαρτσελόνα και Νιούκαστλ, με τον Βλάχοβιτς να αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Την ίδια στιγμή, η Γιουβέντους καλείται να σχεδιάσει την επόμενη ημέρα στην επίθεσή της, αναζητώντας τον ποδοσφαιριστή που θα καλύψει το κενό που αφήνει ο Σέρβος στράικερ.