Με Μάζη στο «τιμόνι» και τη νέα χρονιά ο Παναθηναϊκός!

Με τον Δημήτρη Μάζη στο «τιμόνι» θα πορευτεί και τη νέα σεζόν η ανδρική ομάδα πόλο του Παναθηναϊκού.

Ο Έλληνας προπονητής, που βρίσκεται στον πάγκο του «τριφυλλιού» από την αγωνιστική περίοδο 2022-23, έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό για τη νέα χρονιά.

Υπό την καθοδήγησή του, ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες σεζόν στην ιστορία του τμήματος, φτάνοντας έως τους τελικούς του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ παράλληλα έδωσε δυναμικό «παρών» στην Ευρώπη με συμμετοχή στα προημιτελικά του Euro Cup.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Ο προπονητής της ομάδας πόλο ανδρών του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Μάζης καταστρώνει τα σχέδιά του για τη νέα σεζόν.

Μετά την πιο επιτυχημένη χρονιά του τμήματος με τη συμμετοχή στους τελικούς του πρωταθλήματος και του κυπέλλου αλλά και την πρόκριση στα προημιτελικά του Euro Cup, ο κόουτς του «τριφυλλιού» σχεδιάζει την επόμενη».

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Δημήτρης Μάζης ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω στον Σύλλογο. Εύχομαι την νέα σεζόν να έχουμε υγεία και να εκπληρώσουμε όλους τους στόχους μας!»