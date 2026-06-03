Φόρος τιμής στη μνήμη του Μιρτσέα Λουτσέσκου: Ρουμάνικο αεροσκάφος θα φέρει το όνομα του!

Σε μια συμβολική κίνηση στη μνήμη του Μιρτσέα Λουτσέσκου προχώρησε η εθνική αεροπορική εταιρεία της Ρουμανίας, αποφασίζοντας να δώσει το όνομα του εμβληματικού προπονητή σε αεροπλάνο της!

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ανανέωσης του στόλου της, η TAROM θα προσθέσει στο δυναμικό της το πρώτο Boeing 737 MAX, δίνοντας το όνομα του εμβληματικού προπονητή, που «έφυγε» πριν λίγο καιρό από την ζωή.

Η εν λόγω πρωτοβουλία αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερο σεβασμό από τον ποδοσφαιρικό κόσμο της Ρουμανίας και όχι μόνο, καθώς ο πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου αποτέλεσε μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου της χώρας.

Η TAROM ολοκλήρωσε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη χρήση του ονόματος του Μιρτσέα Λουτσέσκου, με τον τεχνικό του ΠΑΟΚ να υπογράφει την σχετική συμφωνία, παραχωρώντας δωρεάν την ονοματοδοσία εκ μέρους της οικογένειας.

Σε δηλώσεις του, ο ίδιος δεν έκρυψε την συγκίνηση για την συμβολική κίνηση στη μνήμη του πατέρα του, αναφέροντας:

«Ο πατέρας μου αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στο ρουμανικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Το γεγονός ότι το όνομά του θα φέρει ένα αεροσκάφος της TAROM είναι ένας φόρος τιμής που η οικογένειά μας δέχεται με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. Ελπίζουμε ότι αυτό το αεροσκάφος θα ταξιδεύει πάντα με ασφάλεια και θα αποτελεί σύμβολο απόδοσης».

