Τσονγκά στο SDNA: «Είμαι σίγουρος ότι ο Τσιτσιπάς θα δουλέψει για να επιστρέψει»

Το SDNA είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον Τζο Γουίλφριντ Τσονγκά, τον παίκτη κόντρα στον οποίο ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το ντεμπούτο του στο tour το 2017! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ.

Τότε, μάλιστα, ο Στεφ είχε κάνει αρκετά καλή εμφάνιση, όμως ηττήθηκε στα δύο σετ από τον χαρισματικό Γάλλο.

Ο φιναλίστ του Australian Open έχει φάει τα γήπεδα με το κουτάλι και γνωρίζει πόσο σκληρός είναι ο πρωταθλητισμός. Όταν, λοιπόν, τον ρωτήσαμε για τις τελευταίες εμφανίσεις του Στέφανου, δεν φάνηκε να εκπλήσσεται με την πτώση του κορυφαίου Έλληνα τενίστα.

«Κάθε παίκτης περνάει μια δύσκολη περίοδο, ακόμα και οι καλύτεροι», μας είπε ο άλλο Νο.5 τενίστας στον κόσμο. «Ο Ράφα, ο Νόβακ, ο Φέντερερ, όλοι οι παίκτες έχουν μια περίοδο στη ζωή τους που είναι δύσκολη. Τραυματισμοί, προσωπικοί λόγοι, οτιδήποτε. Είναι μέρος του τένις».

Βλέπει, όμως, τον Τσιτσιπά να κάνει το comeback και να ξαναβρίσκεται κοντά στην κορυφή; «Τώρα περνάει μια δύσκολη φάση, αλλά ποτέ δεν ξέρεις αν θα επιστρέψει ή όχι. Είμαι σίγουρος, όμως, ότι θα δουλέψει γι’ αυτό. Ήταν πρωταθλητής. Και εξακολουθεί να είναι πρωταθλητής».