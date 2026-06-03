Ολλανδία – Αλγερία: Πρόβα με Οράνιε Bet Builder

Η Ολλανδία μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για το Μουντιάλ 2026 και το φιλικό απέναντι στην Αλγερία αποτελεί ένα από τα σοβαρά τεστ πριν από το ταξίδι στη Βόρεια Αμερική. Στο «Ντε Κάιπ» του Ρότερνταμ, οι «Οράνιε» θέλουν να διατηρήσουν το αήττητο σερί τους και να δείξουν ότι μπορούν να παρουσιαστούν έτοιμοι από την πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν συνεχίζει να βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις της Ευρώπης, χωρίς όμως να έχει καταφέρει να κάνει το μεγάλο βήμα στις μεγάλες διοργανώσεις. Η πρόκριση στο Μουντιάλ ήρθε με άνεση, ενώ στα φιλικά του Μαρτίου επικράτησε της Νορβηγίας με 2-1 και αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τον Ισημερινό. Παράλληλα, μετρά πλέον 10 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα και παραμένει ιδιαίτερα αποτελεσματική μπροστά στο κοινό της.

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Απέναντί της θα βρεθεί μια Αλγερία που επιστρέφει σε Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά μετά το 2014. Οι «Αλεπούδες της Ερήμου» τερμάτισαν στην κορυφή του ομίλου τους στα αφρικανικά προκριματικά και ταξιδεύουν στην Ολλανδία με στόχο να μετρήσουν δυνάμεις απέναντι σε έναν αντίπαλο υψηλού επιπέδου.

Η ομάδα του Βλαντίμιρ Πέτκοβιτς στηρίζεται στην αμυντική της οργάνωση, έχοντας κρατήσει ανέπαφη την εστία της στα πέντε από τα επτά τελευταία παιχνίδια της. Στα φιλικά του Μαρτίου διέλυσε με 7-0 τη Γουατεμάλα και έμεινε στο 0-0 με την Ουρουγουάη, δείχνοντας πως διαθέτει ισορροπία και πειθαρχία.

Οι δύο εθνικές ομάδες δεν έχουν συναντηθεί ποτέ στο παρελθόν σε επίσημο ή φιλικό επίπεδο, γεγονός που προσθέτει ξεχωριστό ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Η ποιότητα και το βάθος της Ολλανδίας την καθιστούν φαβορί, όμως η Αλγερία έχει αποδείξει αρκετές φορές ότι μπορεί να βάλει δύσκολα ακόμη και σε αντιπάλους ανώτερου επιπέδου.

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