H Mάγια... μαγεύει το Παρίσι!

Η απίθανη Μάγια Χβαλίνσκα νίκησε την Άνα Καλίνσκαγια στα δύο σετ και συνέχισε την ξέφρενη πορεία της στο Roland Garros!

Η 24χρονη Πολωνή (Νο.114), που μπήκε στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης μέσω προκριματικών, επικράτησε της 27χρονης Ρωσίδας (Νο.27) με 7-6(3), 6-3 και πήρε το εισιτήριο για τον πρώτο της major ημιτελικό. Για την ακρίβεια, είναι ο πρώτος της ημιτελικός στο tour της WTA!

Η Μάγια ήταν εξαιρετική ως junior και, μάλιστα, ήταν του επιπέδου της Ίγκα Σβιόντεκ! Η συνέχεια της, ωστόσο, δεν ήταν ανάλογη και χρειάστηκε το 2021 να κάνει ένα διάλειμμα τεσσάρων μηνών από το τένις, για λόγους ψυχικής υγείας.

Ήρθε εδώ στο Παρίσι με τον πήχη χαμηλά, όμως έχει καταφέρει μέχρι τώρα να πετύχει οκτώ νίκες συνολικά, έχοντας χάσει μόνο ένα σετ από τη Μαρία Σάκκαρη! Στον δρόμο της προς την τετράδα, μάλιστα, έχει αποκλείσει μεταξύ άλλων τις Τσινγουέν Ζενγκ και Ελίζ Μέρτενς.

Είναι αυτό το «ανορθόδοξο», όπως το χαρακτήρισε η Μαρία, παιχνίδι της Πολωνής που είναι... ό,τι πρέπει για το χώμα και έχει «μπερδέψει» όλες τις αντιπάλους της.

Να δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει απέναντι λογικά στην Αρίνα Σαμπαλένκα, που παίζει στα προημιτελικά με την Ντιάν Σνάιντερ και είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου!

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Χβαλίνσκα είναι η δεύτερη qualifier μετά το 2020 και τη Νάντια Ποντορόσκα που φτάνει στα ημιτελικά της διοργάνωσης!

Aν κάποιος μας έλεγε πριν από το τουρνουά ότι η Πολωνία θα έχει φέτος ημιφιναλίστ στο Παρίσι και δεν θα είναι η Σβιόντεκ, μάλλον θα γελούσαμε!

Εκτός του ότι θα κάνει άλμα στο Top 30 του ranking (!), η Μάγια θα βάλει στην τσέπη και 750.000 ευρώ, που ξεπερνάει το συνολικό της prize money πριν το τουρνουά!

Η Χβαλίνσκα, λοιπόν, περιμένει τώρα τη Σαμπαλένκα, ενώ στον πρώτο ημιτελικό θα μονομαχήσουν Μάρτα Κόστγιουκ και Μίρα Αντρέεβα.