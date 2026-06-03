Η ανατριχιαστική παράδοση στις Νήσους Φερόε: Όταν η θάλασσα βάφεται με αίμα από τη σφαγή χιλιάδων φαλαινών

Μία μακάβρια ετήσια παράδοση στα Νησιά Φερόε, θέλει εκατοντάδες φάλαινες να σφαγιάζονται στο πλαίσιο ενός κυνηγιού, που συγκεντρώνει τα πλήθη, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά, τα οποία παρακολουθούν τη θάλασσα βάφεται με αίμα.

Το «grindadrap», ή «grind» για συντομία, είναι μια παράδοση των Βίκινγκς που θέλει φάλαινες και δελφίνια να περικυκλώνονται και να οδηγούνται σε ρηχά νερά με βάρκες.

Τα τρομοκρατημένα ζώα βγαίνουν στην παραλία και οι ψαράδες στη συνέχεια τα σφάζουν βάναυσα με μαχαίρια στην ακτή, με τους ντόπιους να τρώνε στη συνέχεια το κρέας και το λίπος τους ως μέρος της χιλιετούς παράδοσης των Φερόων.

Αλλά κάθε καλοκαίρι, συγκλονιστικές εικόνες από το αιματηρό κυνήγι στην ακτή του αρχιπελάγους του Βόρειου Ατλαντικού δείχνουν το μακάβριο τελετουργικό, το οποίο καταδικάζεται έντονα από υπερασπιστές των δικαιωμάτων των ζώων που θεωρούν την πρακτική βάρβαρη.

Ωστόσο, το κράτος των Φερόε, το οποίο είναι αυτόνομο έδαφος της Δανίας, υποστηρίζει ότι το grindadrap αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και η εκδήλωση παρέχει δωρεάν φαγητό στην κοινότητα.

Sea turns red with blood as Faroe Islanders slaughter hundreds of pilot whales in traditional hunt, watched by huge crowd https://t.co/C1GJ6K4LLq — Daily Mail US (@Daily_MailUS) June 2, 2026

Σε μερικές από τις φρικιαστικές φωτογραφίες του φετινού τελετουργικού, όπως δημοσιεύει η Daily Mail, δεκάδες πτώματα παρατάχθηκαν κατά μήκος της ακτής, με το αίμα τους να πλημμυρίζει τη θάλασσα.

Αν και δεν υπάρχουν επίσημες ποσοστώσεις όσον αφορά την ποσότητα των ζώων που σφάζονται, προηγούμενα στοιχεία υπολόγιζαν περισσότερα από χίλια θαλάσσια ζώα που σκοτώνονται ετησίως.

Πέρυσι, πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν 814 φάλαινες με μακριά πτερύγια και δελφίνια με λευκή όψη.

Όπως όλα τα κητώδη - φάλαινες, δελφίνια και φώκιες - διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στα ωκεάνια οικοσυστήματα, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ζωής και της ευημερίας των ωκεανών.

Η αναπαραγωγή και το ζευγάρωμα γίνονται συνήθως μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου και ένα μόνο μικρό γεννιέται κάθε τρία έως έξι χρόνια.

Τα ηλικιωμένα και μη αναπαραγωγικά θηλυκά βοηθούν στη φροντίδα των μικρότερων.

Πηγή: newsbomb.gr