Ο Τσίπρας έψησε τη Θεοπούλα κι έγινε μέλος της ΕΛ.Α.Σ. (vid)

Ακόμα ένα μέλος προστέθηκε στο καινούργιο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που έχει επιστρέψει δυναμικά στο πολιτικό σκηνικό καθώς όπως δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, «κλέβει» από το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη θέση.

Η ΕΛ.Α.Σ. εμφανίζεται ως δεύτερη δύναμη πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ παράλληλα, γίνεται αιτία κι άλλων πολιτικών εξελίξεων, όπως για παράδειγμα τη διάλυση της ΚΟ της Νέας Αριστεράς.

Μέσα σε αυτό το τοπίο που διαμορφώνεται, μία δημοφιλής ηθοποιός αποφάσισε να... ενδώσει και να στηρίξει την προσπάθεια του Τσίπρα. Ο λόγος για την Έφη Παπαθεοδώρου, γνωστή και ως «Θεοπούλα» από τις αξέχαστες ερμηνείες της στο «Παρά Πέντε», η οποία συνάντησε τον πρώην πρωθυπουργό και έκανε την εγγραφή της διαδικτυακά.