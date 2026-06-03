Νάπολι: Ο Χόιλουντ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο

Μόνιμος κάτοικος της Νάπολης έως το 2030 θα είναι ο Ράσμους Χόιλουντ.

Η Νάπολι ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θα κρατήσει τα δικαιώματα του Ράσμους Χόιλουντ, ο οποίος έπαιζε δανεικός στην Ιταλία από την αγγλική ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο 23χρονος Δανός διεθνής επιθετικός, που απέδειξε τη χρησιμότητα του τη φετινή σεζόν υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ιταλική ομάδα.

Η Νάπολι είχε συμφωνήσει με τη Γιουνάιτεντ στο δανεισμό ενός χρόνου, με οψιόν αγοράς στα 44 εκατ. ευρώ, την οποία και ενεργοποίησε κρατώντας και για τα επόμενα χρόνια τα δικαιώματα του. Ο Χόιλουντ είχε 16 γκολ και οκτώ ασίστ σε 44 ματς σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Νάπολι.

Το ντιλ ανακοίνωσε η Γιουνάιτεντ: «Ολοκληρώθηκε η οριστική μεταγραφή του Ράσμους Χόιλουντ στη Νάπολι. Όλοι στον σύλλογο θα ήθελαν να ευχηθούν στον Ράσμους κάθε επιτυχία για το μέλλον».

