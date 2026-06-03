Λαζόπουλος: «Έτσι κατάλαβα ότι με παγίδεψαν με predator» - Η ατάκα για ΟΠΕΚΕΠΕ και Αυγενάκη (vid)

Με αναφορές σε σημαντικά θέματα της επικαιρότητας, αλλά και στην προσωπική του εμπλοκή στην υπόθεση του λογισμικού Predator ολοκληρώθηκε η φετινή σεζόν για το “Αλ Τσαντίρι Νιουζ” με τον Λάκη Λαζόπουλο, το βράδυ της Τρίτης.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εκπομπής, ο γνωστός δημιουργός σχολίασε τα τρέχοντα γεγονότα, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την τραγωδία των Τεμπών και το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον ίδιο στην υπόθεση του κακόβουλου λογισμικού Predator, καθώς ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε εκτενώς στο γεγονός ότι βρέθηκε και ο ίδιος μεταξύ των στόχων του λογισμικού, παρουσιάζοντας στοιχεία από τη σχετική έρευνα που πραγματοποίησε.

Όπως έκανε γνωστό, σκοπεύει να προχωρήσει άμεσα σε νομικές ενέργειες για την προσωπική του παρακολούθηση, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε τη μελλοντική έκδοση ενός βιβλίου, στο οποίο θα αποτυπώνει το χρονικό και τα ευρήματα της έρευνάς του.

«Η Ελλάδα προχωράει. Θα πιάσουν τώρα τις 17 οικογένειες στην Κρήτη, που αυτές είναι υπεύθυνες για αυτή την κατάσταση που επικρατεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν θα είναι μέσα βέβαια η οικογένεια του Φραπέ, δεν θα ‘ναι βέβαια η οικογένεια του Χασάπη, των συγγενών του Αυγενάκη, ούτε της Σεμερτζίδου, ούτε του Μαγειρία, ούτε αυτουνού που πήρε 20 εκατομμύρια και δεν τον έχουμε μάθει ακόμα, γιατί έχει κάτι πρόβατα, κάτι καγκουρό, κάτι αεροδρόμια. Κανείς από αυτούς.

Οι παρακαθήμενοι στο τραπέζι με τον Μητσοτάκη είναι όλοι καθαγιασμένοι. Τα θέματα κλείνουν το ένα πίσω απ’ το άλλο. Αλλά ο ηγέτης που θα βγει στις επόμενες εκλογές, είτε ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, είτε ανήκει σε οποιονδήποτε χώρο άλλο, πρέπει να μας πει από τώρα, αν αυτές οι αγριότητες της συγκάλυψης θα συνεχιστούν ή θα πιαστεί το νήμα απ’ την αρχή. Τα Τέμπη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι απευθείας αναθέσεις, τα ψεύτικα πτυχία, οι διώξεις της Τυχεροπούλου, η απαγκρίστρωση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το θράσος, η αλαζονεία, η έπαρση, η απαξίωση», είπε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος.

Και πρόσθεσε: «Πήρα και το χαρτί από τον Καναδά, όπου έπρεπε να βεβαιώσει, ότι είχε γίνει παρακολούθηση και δική μου με το Predator, πέρα απ’ την ΕΥΠ. Predator σημαίνει, ότι υπάρχει μια κάμερα ανοιχτή που βλέπουν όλη μέρα τη ζωή σου. Τι κάνεις, τι συζητάς, τι σκέφτεσαι, τις προσευχές σου, τις αγωνίες σου. Και πλέον στο κινητό αυτό μπορούν να παρεμβαίνουν και αυτοί. Και να αλλάζουν τις λειτουργίες που εσύ βάζεις μέσα. Να μπορούν να στέλνουν τρολς στο Instagram, ενώ εσύ έχεις βάλει όρους για να μην μπαίνουν. Το κινητό αυτό δηλαδή μπορεί να το χειρίζονται και αυτοί που σε παρακολουθούνε. Αυτό σημαίνει Predator.

Το Predator ξέρετε ότι μπορεί να αλλοιώσει και αποτελέσματα των εκλογών. Γιατί, αν το τηλέφωνο απ’ το οποίο γίνεται η κλήση απ’ το εκλογικό τμήμα είναι παγιδευμένο με Predator, τότε γίνονται πολλά. Θα μου πείτε γιατί σας τα λέω αυτά. Σας τα λέω σιγά-σιγά».

«Βρίσκομαι στο νοσοκομείο, με παρενέργειες από τον Covid, στο δεύτερο εμβόλιο. Δώδεκα μέρες μετά. Το ξέρω ότι μπαίνοντας στο νοσοκομείο, μόνο εγώ το ξέρω. Και η ΕΥΠ που με παρακολουθεί, δεν με απασχολεί, κράτος είναι, ας με παρακολουθεί. Το θέμα είναι, για μένα, αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω. Την επόμενη μέρα το πρωί, πριν μπω στο μαγνητικό τομογράφο, μου έρχεται ένα μήνυμα, που γράφει για την υγεία μου. Απόρησα πώς… ποιος το ‘ξερε; Και πάτησα το μήνυμα. Και μπήκε το Predator» πρόσθεσε, διατυπώνοντας ερωτήματα σχετικά με την παρακολούθησή του.

Αποφάσισαν οι ιδιώτες να συνεχίσουν την παρακολούθηση με Predator και ειδοποιήθηκαν από ποιον; Απ’ τον γιατρό μου; Δεν πιστεύω. Απ’ την ΕΥΠ; Πιο γρήγορα, μου φαίνεται. Δεύτερον, ο Ταλ Ντίλιαν που καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό -φαντάζομαι στο καλοκαίρι σε κάνα θερινό τμήμα θα περάσει διάταξη να μετατρέπεται η ποινή σε χρήμα, θα το ‘κουκουλώσουν’ κι αυτό, δεν πρόκειται να τον αφήσουν έτσι αυτό το θέμα- λέει σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών, ότι μυστικές υπηρεσίες κρατών αγοράζουν το Predator. Άρα η ΕΥΠ αγόρασε το Predator. Και δε το χειρίζονται οι ίδιοι. Άρα λέει ότι η ΕΥΠ το ‘χε αγοράσει και το χειριζόταν. Άρα φαίνεται η περίπτωση η δική μου, δικαιολογημένη. Ακούσανε και με βάλανε» υπογράμμισε, αποκαλύπτοντας ότι με τον δικηγόρο του θα υποβάλουν μήνυση στην ιδιωτική εταιρεία.

«Το τρίτο ερώτημα είναι, πιο προσωπικό: Τι να φανταστώ εγώ όλο αυτόν τον καιρό; Ότι οι ιδιώτες ήθελαν να μάθουν αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω; Ήθελαν να μάθουν αν θα ζήσω για να χαρούν; Ή μήπως περίμεναν κάτι άλλο; Οκτώ μήνες εξετάσεων, φώτισαν πολλά σημεία της ιστορίας αυτής. Που θα τη μάθετε στο βιβλίο μου που γράφω. Απλώς αναρωτιέμαι. Αν δεν περίμεναν οι ιδιώτες να χαρούν, και περίμεναν κάτι άλλο, μήπως αυτό το άλλο έχει κάποια σχέση, με το σκηνικό που έγινε στο χώρο του εμβολιασμού μου;», κατέληξε ο Λάκης Λαζόπουλος.

Πηγή: news247.gr