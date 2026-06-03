Νέο Volkswagen T-Roc: ροκ χαρακτήρας, υβριδική τεχνολογία και σιγουριά έως 10 χρόνια

Με δυναμική σχεδίαση, υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ποιότητα και μακροχρόνια σιγουριά, το νέο T-Roc ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση του στην κατηγορία των compact SUV.

Το νέο Volkswagen T-Roc επιστρέφει στο προσκήνιο όχι απλώς ως η δεύτερη γενιά ενός επιτυχημένου SUV, αλλά ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των compact SUV. Πιο ώριμο, τεχνολογικά προηγμένο και αισθητά πιο ευρύχωρο, το νέο T-Roc εκφράζει τη σύγχρονη φιλοσοφία της Volkswagen: αυτοκίνητα με χαρακτήρα, ποιότητα, αποδοτικότητα και αξία που διαρκεί.

Από την πρώτη του εμφάνιση, το T-Roc ξεχώρισε γιατί κατάφερε να συνδυάσει την ευελιξία ενός compact μοντέλου με την αίσθηση ασφάλειας και παρουσίας ενός SUV. Η νέα γενιά εξελίσσει αυτή τη συνταγή με πιο δυναμική σχεδίαση, μεγαλύτερες διαστάσεις, βελτιωμένη αεροδυναμική και κορυφαίο εξοπλισμό, αποκτώντας ακόμη πιο σύγχρονη, επιβλητική και ολοκληρωμένη παρουσία στον δρόμο.

Με μήκος 4.373 mm και μεταξόνιο 2.629 mm, το νέο T-Roc προσφέρει πιο άνετη καμπίνα και ακόμη μεγαλύτερη πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση. Ο χώρος αποσκευών των 475 λίτρων, που μπορεί να φτάσει έως τα 1.350 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, ενισχύει τον πολυχρηστικό χαρακτήρα του μοντέλου και το καθιστά ιδανικό για την πόλη, τις οικογενειακές ανάγκες και τα ταξίδια.

Στο εσωτερικό, η Volkswagen έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα, την εργονομία και την ψηφιακή εμπειρία. Η νέα καμπίνα διαθέτει αναβαθμισμένα υλικά, σύγχρονη αισθητική και ψηφιακό περιβάλλον με Digital Cockpit Pro και μεγάλη οθόνη infotainment έως 12,9 ιντσών, προσφέροντας στον οδηγό και τους επιβάτες μια πιο σύγχρονη, συνδεδεμένη και ευχάριστη εμπειρία μετακίνησης.

Η τεχνολογική αναβάθμιση συνεχίζεται και στον τομέα της ασφάλειας, με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού που ενισχύουν την άνεση και την εμπιστοσύνη σε κάθε διαδρομή. Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα γενιά του Travel Assist, που συνδυάζει διαμήκη και πλευρική υποβοήθηση και, εντός των ορίων του συστήματος, αξιοποιεί δεδομένα από κάμερα, αισθητήρες ραντάρ και τεχνολογία V2X για πιο φυσικές και προγνωστικές παρεμβάσεις σε αυτοκινητόδρομο, στροφές, όρια ταχύτητας ή κυκλικούς κόμβους. Παράλληλα, το Emergency Assist μπορεί να συμβάλει στην ασφαλή ακινητοποίηση του οχήματος σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του οδηγού, ενώ το σύστημα προειδοποίησης αποβίβασης Exit Warning ειδοποιεί για διερχόμενα οχήματα ή ποδήλατα πριν ανοίξει κάποια πόρτα. Για πρώτη φορά, το T-Roc μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με Park Assist Pro με λειτουργία μνήμης και τηλεχειρισμού μέσω smartphone, διευκολύνοντας την αυτόματη στάθμευση ακόμη και σε στενούς χώρους.

Στην καρδιά του νέου T-Roc βρίσκεται η ήπια υβριδική τεχνολογία eTSI 48V, με επιλογές ισχύος 116 και 150 PS. Και οι δύο ιπποδυνάμεις συνδυάζονται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο DSG 7 σχέσεων στον βασικό εξοπλισμό, προσφέροντας ομαλή λειτουργία, άμεση απόκριση και υψηλή αποδοτικότητα. Με πολιτισμένη λειτουργία, χαμηλή κατανάλωση και ισορροπημένη οδική συμπεριφορά, το νέο T-Roc παραμένει πιστό στη φιλοσοφία της Volkswagen: εύκολο στην καθημερινότητα, άνετο στο ταξίδι και απολαυστικό όταν ο οδηγός το αποφασίσει.

Η ολοκληρωμένη πρόταση του νέου T-Roc ενισχύεται πλέον ακόμη περισσότερο μέσω του προγράμματος Volkswagen JOY. Με κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 χλμ., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, το Volkswagen JOY προσφέρει στους νέους πελάτες περισσότερη σιγουριά και μακροχρόνια προστασία. Η κάλυψη ενεργοποιείται μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης ή τυχόν επέκτασής της και ανανεώνεται με την πραγματοποίηση της προβλεπόμενης συντήρησης στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Service Volkswagen.

Με αυτόν τον τρόπο, το νέο T-Roc δεν προσφέρει μόνο προηγμένη τεχνολογία, ποιότητα κατασκευής και καθημερινή χρηστικότητα. Προσφέρει και μια ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με τη μάρκα, που συνεχίζεται για πολλά χρόνια μετά την αγορά. Η συντήρηση στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Volkswagen διασφαλίζει ότι το αυτοκίνητο παραμένει συνδεδεμένο με την τεχνογνωσία, τις προδιαγραφές και την εξειδικευμένη φροντίδα της μάρκας, ενισχύοντας παράλληλα την αξία του σε βάθος χρόνου.

Το Volkswagen JOY έρχεται να προσθέσει ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα στην απόφαση αγοράς. Σε μια αγορά όπου η ποιότητα, η αξιοπιστία, το κόστος χρήσης και η μεταπωλητική αξία έχουν καθοριστική σημασία, το νέο T-Roc απαντά με έναν ολοκληρωμένο τρόπο: τεχνολογία με ουσία, άνεση στην καθημερινότητα, ασφάλεια στο ταξίδι και σιγουριά που διαρκεί.

Το νέο Volkswagen T-Roc είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμή από 28.590 ευρώ στην έκδοση Trend με 1.5 eTSI 48V και αυτόματο κιβώτιο DSG. Με ροκ χαρακτήρα, υβριδική ψυχή και έως 10 χρόνια κάλυψη μέσω του Volkswagen JOY, το νέο T-Roc αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες και ώριμες επιλογές στην κατηγορία των compact SUV.

Volkswagen T-Roc. Ροκ χαρακτήρας. Υβριδική ψυχή. Σιγουριά που διαρκεί.