Τέλος ο Πρέκας από την Εθνική Γυναικών

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής ομάδας μπάσκετ Γυναικών αποτελεί ο Πέτρος Πρέκας.

Την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Πέτρο Πρέκα ανακοίνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, με τον Έλληνα τεχνικό να αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γυναικών έπειτα από μια τετραετία.

Ο Πρέκας ανέλαβε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα το 2021 και οδήγησε την ομάδα σε δύο διαδοχικές παρουσίες σε τελική φάση Ευρωμπάσκετ, το 2023 και το 2025.

Κατά τη θητεία του στον πάγκο της «γαλανόλευκης», η Εθνική Γυναικών κατέγραψε 17 νίκες και 23 ήττες σε σύνολο 40 αγώνων.

Η ΕΟΚ αποχαιρέτησε τον Έλληνα προπονητή με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στην ομάδα, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθεί ο διάδοχός του, ο οποίος θα αναλάβει την προσπάθεια πρόκρισης και παρουσίας της Ελλάδας στο Ευρωμπάσκετ του 2027.