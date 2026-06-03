Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U-17 2026: το πρόγραμμα της Εθνικής Παίδων

Στον 1ο όμιλο του παγκοσμίου κυπέλλου κάτω των 17 ετών για τη σεζόν 2026 με αντιπάλους τη διοργανώτρια χώρα του Κατάρ, την Αίγυπτο και τον Παναμά κληρώθηκε η Εθνική παίδων, σε μια ιστορική στιγμή.

Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στην εναρκτήρια ημέρα αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου κάτω των 17 ετών, θα κάνει πρεμιέρα σε τελική φάση για πρώτη φορά στην ιστορία της η Εθνική Παίδων, η οποία θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο, ενώ στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου που ακολουθεί χρονικά η διοργανώτρια χώρα του Κατάρ θα αντιμετωπίσει τον Παναμά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του πρώτου ομίλου στον οποίο συμμετέχει η Εθνική Παίδων:

1η αγωνιστική - Πέμπτη 19 Νοεμβρίου

Αίγυπτος - Ελλάδα, 16:00

Κατάρ - Παναμάς, 17:30

2η αγωνιστική - Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Ελλάδα - Παναμάς, 14:30

Κατάρ - Αίγυπτος, 17:00

3η αγωνιστική - Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

Ελλάδα - Κατάρ, 16:30

Παναμάς - Αίγυπτος, 16:30

Σύστημα διεξαγωγής τελικής φάσης:

Οι 48 ομάδες κληρώθηκαν σε 12 ομίλους των τεσσάρων ομάδων έκαστος. Οι δύο πρώτες κάθε ομίλου μαζί με τις οκτώ καλύτερες τρίτες θα προκριθούν στη φάση των «32» και στη συνέχεια το τουρνουά θα συνεχιστεί με νοκ-άουτ αγώνες.

Η τελική φάση της διοργάνωσης θα διεξαχθεί στο Κατάρ από τις 19 Νοεμβρίου έως τις 13 Δεκεμβρίου 2026. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο υπερσύγχρονο αθλητικό συγκρότημα Aspire Zone στο Αλ Ραγιάν της Ντόχα, όπως και στη διοργάνωση του 2025.