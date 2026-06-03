Πύργος – Ζάκυνθος: Αποκλεισμός από τα γήπεδα για δύο χρόνια στους δύο δράστες των ρίψεων

Αποκλεισμό δύο ετών από τα γήπεδα επέβαλε η ΔΕΑΒ σε δυο οπαδούς του Πύργου που ταυτοποιήθηκαν ότι έριξαν αντικείμενα στους παίκτες της Ζακύνθου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός εξ αυτών.

Το επεισοδιακό ντέρμπι στη Γ' Εθνική του Πύργου με τη Ζάκυνθο είχε διεξαχθεί στις 10 Μαΐου και λόγω της ρίψης αντικειμένων και του τραυματισμού του Μιχάλη Μπαστακού των νησιωτών.

Η ΔΕΑΒ τιμώρησε δύο φυσικά πρόσωπα που ταυτοποιήθηκαν με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για δύο χρόνια και πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Τα δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ αναμένεται να εκδώσουν πρωτόδικη απόφαση την Πέμπτη για την τύχη του αγώνα, που θα κρίνει ποια ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για τη Super League 2.

Αναλυτικά:

Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής: Αφού έλαβε υπόψη της τις σχετικές Εκθέσεις των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών, από τις οποίες προκύπτει ότι, στο 78ο λεπτό του αγώνα ποδοσφαίρου ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ – ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961, στις 10/05/2026, στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου, για την 4η αγωνιστική της 3ης φάσης του 2ου ομίλου της Γ΄ Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας ανδρών της ΕΠΟ, περιόδου 2025/2026, φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας, «ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968», εκτόξευσαν από τη κερκίδα, εναντίον των παικτών της φιλοξενούμενης ομάδας, περίπου δεκαπέντε (15) πλαστικά μπουκάλια με νερό, εντός του αγωνιστικού χώρου, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί ένας παίκτης της «ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 37/2026 Απόφασή της, σε δύο (2) ταυτοποιηθέντα φυσικά πρόσωπα, δράστες των ρίψεων:

α) διοικητικό πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€), εις έκαστον εξ αυτών,

β) τη διοικητική κύρωση της απαγόρευσης εισόδου τους ως θεατών, σε αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες διεξάγονται αθλητικές εκδηλώσεις οποιουδήποτε αθλήματος ή κλάδου άθλησης και οποιασδήποτε διοργάνωσης, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

Εφαρμογή άρθρου 1Α ν .4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.