Στη Λιέγη η Δανία με ΛΔ Κονγκό, με νεαρούς παίκτες η Ιταλία στο Λουξεμβούργο

Στη Λιέγη διεξάγεται το φιλικό της Δανίας με την ΛΔ Κονγκό, που προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της στο Μουντιάλ – η πρώτη ήταν ως Ζαΐρ το 1974. Στο Λουξεμβούργο αγωνίζεται η Ιταλία στο πρώτο της παιχνίδι μετά από την αποτυχία να προκριθεί στο Μουντιάλ.

Οι 4/5 τελευταίοι αγώνες της Δανίας είχαν γκολ/γκολ, ενώ τα 10/11 παιχνίδια της Λαϊκής Δημοκρατίας Κονγκό έμεινα στο Under.

Τρία άστοχα πέναλτι είχε η Δανία στον τελικό των μπαράζ με την Τσεχία και έτσι έμεινε εκτός τελικής φάσης του Μουντιάλ, παρόλο που έδειχνε σχεδόν σίγουρη για πρόκριση. Διότι ξεκίνησε τα προκριματικά με δύο καθαρές νίκες επί της Ελλάδας, λευκή ισοπαλία με τη Σκωτία και 6-0 επί της Λευκορωσίας. Όμως το εντός έδρας 2-2 με την τελευταία και η ήττα με 4-2 από τη Σκωτία με γκολ στο 93’ και το 98’ αποδείχθηκαν αρκετά για να κάνουν τη ζημιά. Με τρεις παίκτες από τη Σούπερ Λιγκ θα παρουσιαστεί η ΛΔ Κονγκό στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι Μπατουμπίνσικα, Κακουτά της ΑΕΛ και ο Μουτουσαμί του Ατρομήτου βρίσκονται στις κλήσεις του Γάλλου Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ, ο οποίος εμπιστεύθηκε μια θέση και στον πρώην μεσοεπιθετικό του Ολυμπιακού, Μπακαμπού, ο οποίος αγωνίζεται με επιτυχία στην Μπέτις. Η ΛΔ Κονγκό είναι αήττητη σε κανονική διάρκεια αγώνα εδώ και 11 ματς. Βρήκε δίχτυα σε 21/24 τελευταία παιχνίδια της. Είναι πιθανόν να συμβάλει και απόψε στο σκορ απέναντι στη γεμάτη ταλέντο Δανία.

Το Λουξεμβούργο έχασε και τα 6 παιχνίδια του στο δεύτερο μισό του 2025 για τον προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ, απέναντι σε Σλοβακία, Γερμανία και Βόρεια Ιρλανδία. Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, ωστόσο, επιβλήθηκε της Μάλτας με 2-0 εκτός και 3-0 εντός και έτσι θα αγωνιστεί στη Γ’ κατηγορία του Nations League το φθινόπωρο, όπου θα αντιμετωπίσει Βουλγαρία, Εσθονία και Ισλανδία. Απουσιάζει ο μέσος της Μπενφίκα Μπαρέιρο (5 γκολ). Ο 67χρονος Σίλβιο Μπαλντίνι καθοδηγεί για την ώρα την εθνική Ιταλίας, κρατώντας παράλληλα το πόστο του στην U21. Σε 4 μέρες θα ακολουθήσει το φιλικό με την Ελλάδα στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ για το Nations League θα δώσει δυνατά παιχνίδια με Γαλλία, Βέλγιο και Τουρκία. Κλήθηκε ο 19χρονος Βεντουρίνο της Ρόμα αλλά αποχώρησε λόγω τραυματισμού και τη θέση του πήρε ο Μπέρτι της Τσεζένα. Οι 21/24 παίκτες της αποστολής δεν έχουν ξαναπαίξει στην εθνική ανδρών.

Τους παίκτες που ξέρει από την U21 κάλεσε ο προσωρινός προπονητής της Ιταλίας για το φιλικό στο Λουξεμβούργο. Ο συνδυασμός νίκης της με το να σημειωθούν έως δύο τέρματα φαντάζει πιθανό ενδεχόμενο.

610. ΔΑΝΙΑ - ΛΔ ΚΟΝΓΚΟ 1&G 4,00

611. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΙΤΑΛΙΑ 2&U 2,5 3,00