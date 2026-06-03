Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Εισαγωγή στους τελικούς

Ανάλυση και προγνωστικά για τo Game 1 του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για τους τελικούς της Stoiximan GBL.

Οι “αιώνιοι” τελικοί ξεκινούν απόψε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο -πρώτο και πάντα κρίσιμο- παιχνίδι της σειράς.

Το πρώτο παιχνίδι έχει πάντα έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και ένα ξεχωριστό συναισθηματικό υπόβαθρο. Είναι η πρώτη μάχη, μερικώς αινιγματική όχι φυσικά όσον αφορά τα όπλα δύο αντιπάλων (που ούτως ή άλλως έχουν διασταυρώσει τα ξίφη τους πολλές φορές φέτος) αλλά την τριβή τους στο συγκεκριμένο σημείο της σεζόν.

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Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, ψυχολογικά και αγωνιστικά. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα προσπαθήσει να καλύψει το κενό του Τάιλερ Ντόρσεϊ δίνοντας μεγαλύτερες δημιουργικές ευθύνες στον Φουρνιέ και στους πόιντ γκαρντ του. Οι ερυθρόλευκοι θα στοχεύσουν σε παιχνίδι μισού γηπέδου και θα χτυπήσουν με Pick & Roll-δράσεις, όπου ο Ταϊρίκ Τζόουνς έχει όλες τις προδιαγραφές για να αποτελέσει την “αιχμή του δόρατος”. Πιεστική άμυνα στα πράσινα γκαρντ και επιθετικό ριμπάουντ, οι τακτικοί πυλώνες στο πλάνο των γηπεδούχων.

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Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να τρέξει. Ο Έργκιν Άταμαν γνωρίζει ότι η ομάδα του υστερεί σε μέγεθος, ειδικά κοντά στο καλάθι. Το “τριφύλλι” θα βασιστεί σε γρήγορα σχήματα και θα ψάξει πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Οι Ναν, Λεσόρ και Χέιζ-Ντέιβις θα αποτελέσουν τις σταθερές των πρασίνων σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός στο σετ παιχνίδι. Οι φιλοξενούμενοι θα χρειαστούν σωστή προστασία της μπάλας (ελάχιστα λάθη) και καλό ποσοστό στις στατικές, περιφερειακές εκτελέσεις για να μείνουν όρθιοι απόψε στο ΣΕΦ.

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Οι ερυθρόλευκοι μπαίνουν ως φαβορί σε μια σειρά που διαχρονικά μας έχει αποδείξει ότι τα πάντα μπορούν να συμβούν. Παρά τα προβλήματα τους, οι πράσινοι θα προσπαθήσουν σήμερα για το break αλλάζοντας τελείως τα δεδομένα. Αναμένεται μεγάλη μάχη

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