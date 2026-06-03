Σπερς – Νικς: Ο «Ενισχυμένος» Γουεμπανιάμα καθορίζει το Game 1

Οι τελικοί του NBA ξεκινούν με ένα ζευγάρι που ξυπνά μνήμες από το 1999. Σαν Αντόνιο Σπερς και Νιου Γιορκ Νικς συναντιούνται ξανά στη μεγάλη σκηνή, με τους Τεξανούς να επιστρέφουν στους τελικούς για πρώτη φορά μετά το 2014 και τους Νικς να ζουν την πρώτη τους παρουσία από την εποχή του Πάτρικ Γιούιν.

Οι Σπερς έρχονται από μια εξαντλητική σειρά επτά αγώνων απέναντι στους Θάντερ, όμως η πρόκριση μέσα στην Οκλαχόμα έδειξε το μέταλλο της ομάδας. Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Δύσης, ενώ οι Καστλ, Χάρπερ και Βάσελ έδωσαν πολύτιμες λύσεις γύρω του.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.40: Νίκη Σαν Αντόνιο Σπερς & Γουεμπανιάμα Over 27.5 πόντοι & Χάρπερ Over 10.5 πόντοι

Οι Νικς, από την άλλη, ταξιδεύουν στο Σαν Αντόνιο με απίστευτο μομέντουμ. Μετρούν 11 συνεχόμενες νίκες στα playoffs και είναι πιο ξεκούραστοι, έχοντας «σκουπίσει» τους Καβαλίερς στους τελικούς της Ανατολής. Ο Τζέιλεν Μπράνσον οδηγεί την επίθεση, ο Καρλ-Άντονι Τάουνς έχει εξελιχθεί σε κομβικό δημιουργό, ενώ οι Ανουνόμπι και Μπρίτζες δίνουν δύναμη στα φτερά.

Το Game 1 έχει όλα τα στοιχεία ενός μεγάλου τελικού: ιστορία, νέο αίμα, σταρ πρώτης γραμμής και δύο ομάδες που έρχονται με τεράστια αυτοπεποίθηση.

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