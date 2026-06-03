Τελικοί με ξεκάθαρο φαβορί τον Ολυμπιακό απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό με πολλά ερωτηματικά

O Θάνος Τσίμπος αναλύει τους τελικούς του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό να είναι το ξεκάθαρο φαβορί.

Οι τελικοί ξεκινάνε με τους δύο αιώνιους να συναντιούνται για ακόμη μια φορά, τα τελευταία χρόνια. Βέβαια οι φετινοί δεν θυμίζουν σε τίποτα είτε τους περσινούς, ούτε τους προπέρσινους, αφού αυτήν την φορά, η κατάσταση των δύο ομάδων, δείχνει ένα ξεκάθαρο φαβορί.

Ο Ολυμπιακός έρχεται από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στο T-Center, με τους παίκτες του να ξεπερνάνε το hangover στα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Είναι εμφανές ότι έφυγε ένα πολύ μεγάλο βάρος από τις πλάτες τους, καθώς ήταν κάτι που εδώ και τέσσερα χρόνια, συνέχεια τους ταλαιπωρούσε. Έφταναν στην πηγή αλλά νερό δεν έπιναν με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο. Πλέον, έχοντας κατακτήσει το τρόπαιο, είναι πολύ πιο άνετοι και οι παίκτες του παίζουν με εντελώς διαφορετική ψυχολογία.

Από την άλλη μεριά, η απουσία του Παναθηναϊκού από το Φάιναλ-4 στο γήπεδο του, προκάλεσε μεγάλη εσωστρέφεια κάτι που φάνηκε και στα παιχνίδια απέναντι στον ΠΑΟΚ. Οι πράσινοι δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ για να πάρουν δύο νίκες, με την εικόνα τους μπασκετικά να έχει πολλά προβλήματα, πέρα από τα θέματα διάθεσης και έντασης. Το ζήτημα λοιπόν για τους πράσινους, είναι αν θα καταφέρουν να ξεπεράσουν την απογοήτευση τους και την σκέψη ότι τελείωσε η χρονιά εφόσον δεν πήγαν στο Φάιναλ-4 και να εμφανιστούν πανέτοιμοι για μάχες απέναντι στον Ολυμπιακό. Πρώτα λοιπόν θα πρέπει να είναι έτοιμοι πνευματικά, γιατί αυτό ήταν ένα βασικό πρόβλημα όλη την σεζόν και στην συνέχεια το αγωνιστικό κομμάτι, θα το δούμε.

Καλύτερος Ολυμπιακός σε βασικούς τομείς

Αν θέλουμε να εξετάσουμε αγωνιστικά το ζευγάρι αυτό, τότε είναι βέβαιο πως ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα. Ήταν η καλύτερη ομάδα όλη την σεζόν, έδειξε θαυμαστή σταθερότητα και είναι μια ομάδα πολύ ισορροπημένη σε άμυνα και επίθεση. Αυτός ο 2-way χαρακτήρας του, τον κάνει ικανό να παίζει σε όλα τα στυλ μπάσκετ, είτε χρειάζεται να κερδίσει από την άμυνα του, είτε από την επίθεση του.

Όπως φαίνεται και από τα μέτρικς των δύο ομάδων, επιθετικά ο Ολυμπιακός, πέρα από το ότι είχε την καλύτερη επίθεση της Ευρώπης, είναι πολύ καλός σε διαφορετικά κομμάτια του παιχνιδιού. Μπορεί να χτυπήσει με το βύθισμα του ψηλού μετά από σκριν στην μπάλα, μπορεί να ποστάρει τον Μιλουτίνοφ ή τον Βεζένκοφ σε μια συνθήκη που είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός. Μπορεί να παίζει μακριά από την μπάλα και είτε με κοψίματα, είτε με off screen δράσεις του Πίτερς, του Φουρνιέ και του Ντόρσεϊ να εκτελεί. Φυσικά, είναι και η πιο αποτελεσματική ομάδα στο transition.

Από την άλλη, οι πράσινοι, είναι περισσότερο μονοδιάστατοι στην επίθεση. Έχουν εξαιρετική αποτελεσματικότητα σε καταστάσεις πιν εν ρολ, στις οποίες επιτίθεται ο χειριστής ή με πάσα στον ψηλό που βυθίζεται. Σίγουρα ένα στοιχείο που μπορεί να το αντιληφθεί κάποιος και με το μάτι, είναι η ικανότητα του Παναθηναϊκού σε iso καταστάσεις, όπου ήταν νούμερο ένα στην Ευρώπη.

Το θέμα είναι, ότι οι παραπάνω συνθήκες, μπορεί να αλλάξουν εφόσον υπάρχουν σημαντικές απουσίες για τις δύο ομάδες. Από τον Ολυμπιακό θα λείπει αρχικά ο Ντόρσεϊ, που είναι ο βασικός χειριστής πικ εν ρολ της πρώτης πεντάδας και ο παίκτης που μπαίνει πάντα στα ματς με ορμή στο πρώτο δεκάλεπτο. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει τον Κώστα Σλούκα και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Επειδή στο Ελληνικό πρωτάθλημα, υπάρχει ακόμα ο αστείος κανονισμός του 6+6, το να μην έχουν οι πράσινοι τους δύο καλύτερους τους Έλληνες είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Ειδικά ο Σλούκας, μοιάζει να είναι ο μόνος που μπορεί να βάλει τάξη στο άναρχο παιχνίδι στην επίθεση, ενώ και ο Ρογκαβόπουλος θα μπορούσε να δώσει λύσεις με το μακρινό του σουτ.

Πέρα όμως από τις τακτικές και τα συστήματα, σημαντικότερο ρόλο θα παίξει κάτι άλλο. Η πνευματική ετοιμότητα και η διάθεση των παικτών. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού, ήταν απογοητευτικοί από πλευράς διάθεσης στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και η γλώσσα σώματος έμοιαζε σαν να έκαναν αγγαρεία. Από την μία μπορεί να υπάρχει η απογοήτευση αλλά από την άλλη, δεν γίνεται να κινδυνεύεις να χάσεις από τον ΠΑΟΚ στο T-Center. Οι τελικοί σίγουρα είναι μια άλλη ιστορία και δεν χρειάζεται να πει κανείς στους παίκτες τι διακυβεύεται, όμως η ψυχολογική προετοιμασία των πρασίνων θα παίξει ρόλο στο κατά πόσο θα έχουμε κανονική σειρά ή περίπατο του Ολυμπιακού.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα θα παίξουν με τον αέρα του φαβορί, είναι ήδη πετυχημένοι και είναι και καλύτερη ομάδα. Αυτά μένει να τα δείξουν και στο παρκέ, όπως έχουν κάνει μέχρι τώρα. Τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε συνέχεια break στους τελικούς, κάτι που μοιάζει φέτος λιγότερο πιθανό να συμβεί. Για αυτό θα είναι σημαντικό το πρώτο παιχνίδι της σειράς, για να δούμε πρώτα ποιος θα πάρει το προβάδισμα αλλά και σε τι κατάσταση θα είναι οι δύο ομάδες στα τελευταία παιχνίδια της σεζόν.