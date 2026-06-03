Το Stoiximan AegeanBall Festival επιστρέφει για 8η φορά με εκλεκτούς καλεσμένους

Το Stoiximnan AegeanBall Festival θα διεξαχθεί για ακόμα μία χρονιά στη Σύρο, σε ένα τουρνουά που έχει εξελιχθεί σε θεσμό.

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου:

“Η κορυφαία γιορτή του 3Χ3 μπάσκετ στην Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά για 8η χρονιά στη Σύρο, από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου 2026. Το Stoiximan AegeanBall Festival, με οικοδεσπότη τον Γιώργο Πρίντεζη, έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς αθλητικού τουρισμού της χώρας, συνδυάζοντας το υψηλού επιπέδου μπάσκετ, τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητών, τη μαζική συμμετοχή ερασιτεχνών και τη μοναδική εμπειρία φιλοξενίας που προσφέρει η πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Για ακόμη μία χρονιά, η καρδιά της Ερμούπολης θα μετατραπεί σε ένα εντυπωσιακό μπασκετικό σκηνικό με γήπεδα προδιαγραφών FIBA, φιλοξενώντας χιλιάδες επισκέπτες, αθλητές και φίλους του αθλήματος από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σπουδαία ονόματα του παγκόσμιου και ελληνικού μπάσκετ στη Σύρο

Το Stoiximan AegeanBall Festival 2026 ανακοινώνει την παρουσία κορυφαίων προσωπικοτήτων του μπάσκετ, οι οποίοι έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στα ευρωπαϊκά και διεθνή γήπεδα.

Γιώργος Πρίντεζης – 2 φορές πρωταθλητής EuroLeague και οικοδεσπότης του Stoiximan AegeanBall Festival.

Δημήτρης Διαμαντίδης – 3 φορές πρωταθλητής EuroLeague, πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδας το 2005 και ασημένιος Παγκόσμιος Πρωταθλητής το 2006.

Θοδωρής Παπαλουκάς – 2 φορές πρωταθλητής EuroLeague, πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδας το 2005 και ασημένιος Παγκόσμιος Πρωταθλητής το 2006.

Joe Arlauckas – Πρωταθλητής EuroLeague με τη Ρεάλ Μαδρίτης το 1995 και μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ευρωπαϊκής καλαθοσφαίρισης.

Ιωάννης Παπαπέτρου – Πρωταθλητής EuroLeague, διεθνής με την Εθνική Ελλάδας και ένας από τους κορυφαίους Έλληνες forwards της γενιάς του.

Nemanja Nedović – Διεθνής Σέρβος guard με πολυετή παρουσία στην EuroLeague και κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Brent Petway – πρωταθλητής Ελλάδας και κορυφαίος dunker.

Αναστασία Κωστάκη – Πρωτοπόρος του ελληνικού μπάσκετ γυναικών, πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που αγωνίστηκε στο WNBA και επί σειρά ετών αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας.

Άρτεμις Σπανού – Διεθνής με την Εθνική Ελλάδας, με σημαντική παρουσία στην Ισπανία και τις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ελεάννα Χριστινάκη – Διεθνής αθλήτρια της Εθνικής Ελλάδας και μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες παίκτριες της σύγχρονης γενιάς.

Ivana Raca – Διεθνής Σέρβα αθλήτρια με συμμετοχές σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και εθνικές διοργανώσεις.

Ιωάννα Κριμίλη – Διεθνής αθλήτρια και μία από τις πιο ταλαντούχες εκπροσώπους της νέας γενιάς του ελληνικού μπάσκετ.

Μείνετε συντονισμένοι, καθώς τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν ακόμη περισσότερα σπουδαία ονόματα του μπάσκετ, που θα μας τιμήσουν για μία ακόμη χρονιά με την παρουσία τους.

Οι εγγραφές συνεχίζονται σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες

Οι εγγραφές για το Stoiximan AegeanBall Festival 2026 συνεχίζονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε αθλητές κάθε ηλικίας να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του κορυφαίου 3Χ3 event της χώρας.

Οι κατηγορίες συμμετοχής περιλαμβάνουν:

• U11 Βικέλας (γεννημένοι 2015-2017)

• U13 (γεννημένοι 2013-2014)

• U15 (γεννημένοι 2011-2012)

• U17 (γεννημένοι 2009-2011)

• Open 18+ (γεννημένοι από το 2008 και πριν)

• Veterans 35+ (γεννημένοι από το 1991 και πριν)

Παράλληλα, η διοργάνωση υποστηρίζει και συμμετέχοντες που δεν διαθέτουν πλήρη ομάδα, βοηθώντας τους να βρουν συμπαίκτες και να ενταχθούν στη διοργάνωση.

Link εγγραφών: https://www.aegeanball.gr/

Η Σύρος στο επίκεντρο του αθλητικού τουρισμού

Η Σύρος, πρωτεύουσα των Κυκλάδων, αποτελεί έναν προορισμό που συνδυάζει μοναδικά την αριστοκρατική αρχιτεκτονική, τον πολιτισμό και την αυθεντική κυκλαδίτικη φιλοξενία. Η εντυπωσιακή Ερμούπολη, με τα νεοκλασικά κτίρια, το ιστορικό Δημαρχείο και τα γραφικά σοκάκια της, προσφέρει ένα μοναδικό σκηνικό για μία διοργάνωση διεθνούς επιπέδου.

Το Stoiximan AegeanBall Festival συνεχίζει να αναδεικνύει τη Σύρο ως έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα, συνδυάζοντας το μπάσκετ με τη μοναδική εμπειρία του νησιού και προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

30% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με τη Blue Star Ferries

Χορηγός Μετακίνησης της διοργάνωσης είναι η Blue Star Ferries, η οποία προσφέρει 30% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τη μετακίνηση των συμμετεχόντων από Πειραιά, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο προς Σύρο, με επιστροφή, για το διάστημα από 25 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2026.

Καθημερινά εκτελούνται δρομολόγια από και προς τα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας, Λαυρίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσων, Βορείου Αιγαίου και Καβάλας, διευκολύνοντας την πρόσβαση των συμμετεχόντων και επισκεπτών στο νησί.

Για κρατήσεις θέσεων και έκδοση εισιτηρίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με:

VASSILIKOS PREMIUM SERVICES (Σύρος)

Τηλ.: 22810 84444

GELASAKIS SHIPPING & TRAVEL (Πειραιάς)

Τηλ.: 210 4222440

Το Stoiximan AegeanBall Festival 2026 υπόσχεται ακόμη μία χρονιά γεμάτη θέαμα, συγκινήσεις, κορυφαίες αθλητικές προσωπικότητες και μοναδικές εμπειρίες στην καρδιά των Κυκλάδων.

Ονομαστικός Χορηγός: STOIXIMAN

Μεγάλοι Χορηγοί: SENECA, TRIDENT

Official Broadcaster: COSMOTE TV

Χορηγοί: ADIDAS, BLUE STAR FERRIES, JBL, ΖΑΓΟΡΙ

Υποστηρικτές: LA ROCHE POSAY, MISKO, SNAPPI, TRACE ‘n CHASE, VARVARESOS, ZEEKR, ISLAND PACKAGING, WINDOOR

Συνεργάτες: HUMAN TECAR, LEDit, PMS SECURITY, SPALDING, TESLA, , TRIPO.GR, TUSKS DIGITAL MEDIA, ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Τοπικοί Συνεργάτες: DR. DRAKOTOS, KOIS OPTICS, LIAKO, ONO, SAINT, SYROS CONCEPT, ΓΝΗΣΙΟΝ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΕΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΙ, ΛΑΔΙ & ΘΥΜΑΡΙ, ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ

Στρατηγικοί Χορηγοί Επικοινωνίας: EUROHOOPS, SPORT24



Διοργανωτές του Stoiximan AegeanBall Festival είναι η Progame, ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.



Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα και τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Εθνικής Επιτροπής Αθλητικής Παιδείας και Αξιών «Δημήτριος Βικέλας».



#StoiximanAegeanBallFestival #ΓιαΤηΣύρο #WeAreSyros

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Πληροφορίες για τη διοργάνωση: Progame

Τηλ.: +30 210 6800177

e-mail: [email protected]

Γραφείο Τύπου / Πληροφορίες για τους συντάκτες: ActiveMedia Group

Τηλ.: +30 210 9312881

e-mail: [email protected]”.