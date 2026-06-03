Νέος μέτοχος στην Βιλερμπάν η SKR Ventures με το βλέμμα στο NBA Europe

Η Βιλερμπάν καλωσόρισε το νέο της μέτοχο. Σύμφωνα με το BeBasket, το επενδυτικό fund SKR Ventures εισήλθε επίσημα στο πλειοψηφικό πακέτο της γαλλικής ομάδας.
Η κίνηση αυτή ήρθε την στιγμή που ο σύλλογος από την Λυόν υπέγραψε νέα 10ετή συμφωνία με την Euroleague, θέτοντας ως μελλοντικό στόχο την συμμετοχή της στο ΝΒΑ Εurope το 2027..
Η SKR Ventures δήλωσε την πρόθεσή της να υποστηρίξει την ανάπτυξη του συλλόγου σε αθλητικούς, εμπορικούς και υποδομικούς τομείς. Ο προϋπολογισμός της ASVEL για την περίοδο 2026-27 αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ .