Νέος μέτοχος στην Βιλερμπάν η SKR Ventures με το βλέμμα στο NBA Europe

Το επενδυτικό ταμείο της SKR Ventures εντάχθηκε επίσημα στη δομή ιδιοκτησίας της Βιλερμπάν, με στόχο την υποστήριξη της αθλητικής, εμπορικής και υποδομικής ανάπτυξης του συλλόγου και με το βλέμμα στο NBA Europe.

Η Βιλερμπάν καλωσόρισε το νέο της μέτοχο. Σύμφωνα με το BeBasket, το επενδυτικό fund SKR Ventures εισήλθε επίσημα στο πλειοψηφικό πακέτο της γαλλικής ομάδας.

Η κίνηση αυτή ήρθε την στιγμή που ο σύλλογος από την Λυόν υπέγραψε νέα 10ετή συμφωνία με την Euroleague, θέτοντας ως μελλοντικό στόχο την συμμετοχή της στο ΝΒΑ Εurope το 2027..

Η SKR Ventures δήλωσε την πρόθεσή της να υποστηρίξει την ανάπτυξη του συλλόγου σε αθλητικούς, εμπορικούς και υποδομικούς τομείς. Ο προϋπολογισμός της ASVEL για την περίοδο 2026-27 αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ .