Τα παιχνίδια που «έχτισαν» τον Ζούμπκοφ και τα γκολ που έμειναν αξέχαστα (vids)

Ο διεθνής Ουκρανός εξτρέμ και νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, «έφτιαξε» το όνομά του μέσα από μεγάλες παραστάσεις, ευρωπαϊκά βράδια και γκολ απέναντι σε αντιπάλους κορυφαίου επιπέδου. Το SDNA εξηγεί πώς & γιατί.

Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοβ δεν έρχεται στην ΑΕΚ ως ένας ποδοσφαιριστής που έκανε απλώς μια καλή σεζόν στην Τουρκία. Ο 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ έχει πίσω του μια διαδρομή γεμάτη ευρωπαϊκές παραστάσεις, τίτλους και μεγάλα βράδια απέναντι σε κορυφαίους αντιπάλους.

Αν κάποιος θέλει να αναζητήσει τα παιχνίδια που «έχτισαν» το όνομά του, θα πρέπει να ξεκινήσει από την περίοδο της Φερεντσβάρος.

Εκεί ο Ζούμπκοβ εξελίχθηκε από ταλέντο της Σαχτάρ σε πρωταγωνιστή. Ήταν βασικό στέλεχος της ουγγρικής ομάδας που προκρίθηκε στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ το 2020, ενώ αποτέλεσε έναν από τους πιο παραγωγικούς παίκτες της ομάδας σε γκολ και ασίστ.

Το πραγματικό «άλμα», ωστόσο, ήρθε με την επιστροφή του στη Σαχτάρ Ντόνετσκ το 2022. Εκεί έζησε τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τον Οκτώβριο του 2022 πέτυχε το πρώτο του γκολ στο Τσάμπιονς Λιγκ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Παρακολουθήστε στο ΕΔΩ (μετά το 02:35) το γκολ.

Λίγες ημέρες αργότερα σκόραρε ξανά απέναντι στους Μαδριλένους στο 1-1 της Βαρσοβίας, με κεφαλιά που έφερε τη Σαχτάρ αγκαλιά με μια ιστορική νίκη μέχρι τις καθυστερήσεις οπότε και δέχτηκε το γκολ της ισοφάρισης.

Παρακολουθήστε στο ΕΔΩ (μετά το 00:58) το γκολ

Αυτά τα δύο παιχνίδια απέναντι στη Ρεάλ θεωρούνται μέχρι και σήμερα τα σημαντικότερα της ευρωπαϊκής διαδρομής του. Ο Ζούμπκοβ όχι μόνο στάθηκε στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά βρήκε δίχτυα απέναντι στην πιο επιτυχημένη ομάδα της διοργάνωσης, κερδίζοντας διεθνή αναγνώριση.

Από τα πιο εντυπωσιακά γκολ της καριέρας του ξεχωρίζει επίσης το εκπληκτικό φαλτσαριστό σουτ που σημείωσε με τη Σαχτάρ απέναντι στην Αϊντχόφεν στο Τσάμπιονς Λιγκ το 2024, ένα τελείωμα-σήμα κατατεθέν του αριστεροπόδαρου εξτρέμ, που θύμισε σε πολλούς την κλασική κίνηση του Άριεν Ρόμπεν από τα δεξιά προς τα μέσα.

Παρακολουθήστε ΕΔΩ (μετά το 01:15) το γκολ

Στην Τραμπζονσπόρ συνέχισε από εκεί που σταμάτησε. Μέσα σε περίπου ενάμιση χρόνο κατέγραψε διψήφιο αριθμό γκολ και ασίστ, εξελισσόμενος σε σημείο αναφοράς για την επιθετική λειτουργία της τουρκικής ομάδας.

Πολλά από τα τέρματά του προήλθαν από την αγαπημένη του κίνηση: σύγκλιση από τα δεξιά και εκτέλεση με το αριστερό πόδι προς την απέναντι γωνία, ένα μοτίβο που συναντά κανείς ξανά και ξανά στο προσωπικό του video library.

Αυτό ακριβώς το πακέτο αγοράζει σήμερα η ΑΕΚ. Έναν ποδοσφαιριστή με εμπειρίες από Τσάμπιονς Λιγκ, με γκολ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, με πρωταγωνιστικό ρόλο σε Φερεντσβάρος, Σαχτάρ και Τραμπζονσπόρ και με την ικανότητα να βάζει την υπογραφή του σε παιχνίδια, τόσο με εκτελέσεις, όσο και με δημιουργία.

Δεν πρόκειται απλώς για έναν εξτρέμ με καλά νούμερα, αλλά για έναν παίκτη που έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να εμφανιστεί στα μεγάλα βράδια.