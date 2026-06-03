Καλαμάτα: Ο 41χρονος γυναικοκτόνος είχε βάλει «κοριούς» στο σπίτι και GPS στο όχημα για να παρακολουθεί τη Βασιλική

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα.

Όπως μετέδωσε ο ANT1, ο 41χρονος είχε εγκαταστήσει συστήματα προκειμένου να παρακολουθεί την 39χρονη Βασιλική. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο συζυγοκτόνος είχε τοποθετήσει gps tracker στο όχημα της συζύγου του, ενώ είχε βάλει «κοριούς» στο σπίτι.

Οι Αρχές έχουν εντοπίσει τα συστήματα αυτά και προχωρούν στην απομαγνητοφώνηση.

Ο καβγάς με αφορμή ένα sms, παθολογική η ζήλια του δράστη

Ο 41χρονος ζήλευε παθολογικά την 39χρονη Βασιλική και σύμφωνα με μαρτυρίες ενοχλούνταν από τις αναρτήσεις της στα social media. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η 39χρονη είχε απομακρυνθεί από τον σύζυγό της με πρόθεση διαζυγίου, ενώ εκείνος επιχειρούσε να επανασυνδεθούν.

Αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση εκτιμούν ότι το θύμα ενδέχεται να είχε ανταλλάξει ή λάβει κάποιο μήνυμα το βράδυ του εγκλήματος, γεγονός που φέρεται να προκάλεσε την οργή του δράστη.

Ο 41χρονος, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, κατάφερε περισσότερα από 45 πλήγματα με πλατύ μαχαίρι στην 39χρονη. Όπως έγραψε ο Γιώργος Σόμπολος στο iefimerida.gr, τα θανατηφόρα τραύματα ήταν τρία, όλα στην αριστερή θωρακική χώρα. Ένα ήταν εμπρόσθιο τραύμα, ενώ τα άλλα δύο ήταν πλαγιοπίσθια. Επιπλέον, καταγράφηκαν περίπου 15 επιφανειακά αμυντικά τραύματα, καθώς και τραυματισμοί σε λαιμό και σαγόνι.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ενώπιον του ανακριτή.

Καλαμάτα: Η 39χρονη ζούσε σε καθεστώς φόβου -«Είχαμε κάνει ένα σχέδιο μαζί για το πώς θα ξεφύγει, αλλά δεν πρόλαβα»

Άνθρωποι από το περιβάλλον της μιλούν για καθεστώς φόβου και προσπάθεια απόλυτου ελέγχου της ζωής της 39χρονης μητέρας των δύο παιδιών.

«Της είπαμε να πάρει τα παιδιά και να φύγει. Είχαμε βρει ακόμη και χώρο για να μείνει. Ήμασταν έτοιμοι να τη βοηθήσουμε να εξαφανιστεί από το περιβάλλον του. Εκείνη όμως φοβόταν αφάνταστα να κάνει το βήμα», αναφέρει φίλη της.

Η αδελφή της 39χρονης Βασιλικής, μιλώντας στον ΑΝΤ1, υποστήριξε ότι είχαν «κάνει ένα σχέδιο μαζί για το πώς θα ξεφύγει, αλλά δεν πρόλαβα», προσθέτοντας ότι «μαζί σχεδιάζαμε τη φυγή της, χωρίς κανείς να το ξέρει».

Όταν ρωτήθηκε αν ο 41χρονος είχε καταλάβει τι σκόπευε να κάνει η γυναίκα του, η αδελφή της υπογράμμισε: «Τον τελευταίο καιρό τού έλεγε κάθε μέρα "άσε με να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω κάτι άλλο''».

Πηγή: iefimerida.gr