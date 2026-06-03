Καιρός: Έρχεται διήμερο με μπόρες και Σαββατοκύριακο με 36άρια - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

Δύο «πρόσωπα» θα έχει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς τις βροχές που αναμένονται την Πέμπτη (4/6) και την Παρασκευή (5/6) θα διαδεχθούν σημαντικά υψηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο.

Ειδικότερα, την Πέμπτη (4/6) αναμένονται μπόρες σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, με τον υδράργυρο όμως να σκαρφαλώνει ξαφνικά μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο (6-7/6).

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, στα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας αναμένονται «αρκετές βροχές, μπόρες και τοπικές καταιγίδες». Μάλιστα, στις πιο ορεινές περιοχές θα επικρατήσουν ισχυρές καταιγίδες ιδιαίτερα το μεσημέρι και το απόγευμα.

Η αστάθεια «επιμένει» σε μικρότερο όμως βαθμό και την Παρασκευή (5/6). Βροχές αναμένονται και στην Αττική αυτή τη φορά με πρόσκαιρες μπόρες, αλλά τα φαινόμενα θα είναι πιο ήπια.

Αλλαγή σκηνικού του καιρού

Το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει ραγδαία το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει κατακόρυφα.

Ειδικότερα, αναμένονται θερμοκρασίες κατά 3-4 βαθμούς υψηλότερες για την εποχή, με τον υδράργυρο να φτάνει μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Οι πιο ζεστές περιοχές θα είναι:

Θεσσαλία

Κεντρική Στερεά Ελλάδα

Ανταολική Πελοπόννησος και

Κεντρική Μακεδονία.

Πηγή: cnn.gr