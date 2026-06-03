Το μήνυμα του Ραζνάτοβιτς για τη... μετακίνηση του Σπανούλη στον Άρη (pic)

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς έστειλε το δικό του μήνυμα του μήνυμα για τη «βόμβα» του Άρη Betsson με τον Βασίλη Σπανούλη.

Ο "Kill Bill" βρίσκεται προ των πυλών του "Nick Galis Hall" και ο γνωστός agent, που τον εκπροσωπεί, έστειλε το δικό του μήνυμα.

Ο Ραζνάτοβιτς θυμήθηκε τη μετακίνηση του Σπανούλη από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό το 2010 και έγραψε με αφορμή το επικείμενο deal με τους «κίτρινους» της Θεσσαλονίκης:

«Κάθε 16 χρόνια είναι η σειρά μου να παίζω έναν ρόλο στην αναδιαμόρφωση του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ».