Μπεκάλι: «Τόσα πρέπει να δώσει ο Παναθηναϊκός για τον Ταρνοβάνου»

Ο ιδιοκτήτης της Στεάουα Βουκουρεστίου, Τζίτζι Μπεκάλι, αποκάλυψε το ποσό που θα ήθελε να καταβάλει ο Παναθηναϊκός για να του παραχωρήσει τον Στέφαν Ταρνοβάνου.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση τερματοφύλακα και μια περίπτωση που φέρεται να βρίσκεται στο προσκήνιο είναι αυτή του Στέφαν Ταρνοβάνου, Ρουμάνου τερματοφύλακα που αγωνίζεται στην Στεάουα Βουκουρεστίου.

Ο 26χρονος γκολκίπερ αγωνίζεται εκεί από το 2020 και έχει καταγράψει 206 συμμετοχές, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του. Παράλληλα, μετράει δύο Πρωταθλήματα και δύο Σούπερ Καπ, ενώ είναι και 4 φορές διεθνής με την Ρουμανία.

Για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού ρωτήθηκε και ο ισχυρός άνδρας της Στεάουα, Τζίτζι Μπεκάλι, που σύμφωνα με το «digisport.ro» ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αν ο Παναθηναϊκός δώσει τα χρήματα για τον Ταρνοβάνου, τότε μπορεί να τον αποκτήσει. Εγώ θέλω 5 εκατομμύρια ευρώ για εκείνον, αυτό είναι το ποσό που ζητάω».

Μένει λοιπόν εάν οι «πράσινοι» θα καταλήξουν στην περίπτωση του Ταρνοβάνου και εάν θα ικανοποιήσουν τις οικονομικές απαιτήσεις του Μπεκάλι.