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Μπεκάλι: «Τόσα πρέπει να δώσει ο Παναθηναϊκός για τον Ταρνοβάνου»

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Ο ιδιοκτήτης της Στεάουα Βουκουρεστίου, Τζίτζι Μπεκάλι, αποκάλυψε το ποσό που θα ήθελε να καταβάλει ο Παναθηναϊκός για να του παραχωρήσει τον Στέφαν Ταρνοβάνου.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση τερματοφύλακα και μια περίπτωση που φέρεται να βρίσκεται στο προσκήνιο είναι αυτή του Στέφαν Ταρνοβάνου, Ρουμάνου τερματοφύλακα που αγωνίζεται στην Στεάουα Βουκουρεστίου.

Ο 26χρονος γκολκίπερ αγωνίζεται εκεί από το 2020 και έχει καταγράψει 206 συμμετοχές, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του. Παράλληλα, μετράει δύο Πρωταθλήματα και δύο Σούπερ Καπ, ενώ είναι και 4 φορές διεθνής με την Ρουμανία.

Για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού ρωτήθηκε και ο ισχυρός άνδρας της Στεάουα, Τζίτζι Μπεκάλι, που σύμφωνα με το «digisport.ro» ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αν ο Παναθηναϊκός δώσει τα χρήματα για τον Ταρνοβάνου, τότε μπορεί να τον αποκτήσει. Εγώ θέλω 5 εκατομμύρια ευρώ για εκείνον, αυτό είναι το ποσό που ζητάω».

Μένει λοιπόν εάν οι «πράσινοι» θα καταλήξουν στην περίπτωση του Ταρνοβάνου και εάν θα ικανοποιήσουν τις οικονομικές απαιτήσεις του Μπεκάλι.

Μπεκάλι: «Τόσα πρέπει να δώσει ο Παναθηναϊκός για τον Ταρνοβάνου»