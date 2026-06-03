Οριστικό ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις Γιουβέντους - Βλάχοβιτς!

Η Μεγάλη Κυρία δεν κατάφερε να έρθει σε συμφωνία με τον Σέρβο στράικερ, ο οποίος σε λίγες ημέρες θα κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά!

Αγεφύρωτο αποδείχθηκε το οικονομικό χάσμα στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Γιουβέντους και τον Ντούσαν Βλάχοβιτς.

Ο Σέρβος επιθετικός που μετακόμισε στο Τορίνο τον Ιανουάριο του 2022 έναντι 70 εκατομμυρίων ευρώ δεν θα βρήκε με τους μπιανκονέρι για νέο συμβόλαιο και στην Ιταλία γράφουν ήδη για οριστικό ναυάγιο.

Μετά από 68 γκολ σε 168 παιχνίδια με την φανέλα της Μεγάλης Κυρίας όλα δείχνουν ότι ο 26χρονος Σέρβος στράικερ θα αλλάξει φανέλα αυτό το καλοκαίρι, αφού το συμβόλαιο του λήγει στις 30 Ιουνίου και με τον Βλάχοβιτς να είναι αποφασισμένος να βγει στην αγορά των ελεύθερων για να βρει ένα συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές διψήφιο αριθμό εκατομμυρίων ευρώ.