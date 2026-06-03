Εκκίνηση στη Λεωφόρο για το camp του ΠΣΑΠΠ!

Νέα καινοτόμα πρωτοβουλία από τον ΠΣΑΠΠ για παίκτες που θέλουν να διατηρηθούν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Στην απόφαση να «τρέξει» camp για τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές της χώρας που αυτό το διάστημα δεν κάνουν προπονήσεις έφτασε πρόσφατα ο ΠΣΑΠΠ και σήμερα (3/6) ξεκίνησαν, στο γήπεδο της Λεωφόρου, οι προπονήσεις.

Το event θα διαρκέσει μέχρι και τις 29 Ιουνίου και σε αυτό συμμετέχουν δωρεάν όσοι παίκτες που ήταν πέρσι στη Stoiximan Super League και στη Super League 2 το επιθυμούν.

Το εγχείρημα που διοργανώνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας αποσκοπεί ώστε οι ποδοσφαιριστές να διατηρηθούν, στο μέτρο του δυνατού, στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ενόψει της επανεκκίνησης των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων.

Το επιτελείο του camp αποτελείται από τους εξής: Ηλίας Σορώκος, Γιάννης Κωτσής (προπονητές φυσικής κατάστασης), Παναγιώτης Πομώνης (προπονητής τερματοφυλάκων), Αλέξανδρος Πατεράκης (φυσιοθεραπευτής).