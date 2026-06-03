Σε φιλικό «θρύλων» της Ίντερ και της Ρεάλ ο Καραγκούνης (pic)

Μια ακόμα σπουδαία διάκριση για τον Γιώργο Καραγκούνη, που θα αγωνιστεί σε φιλική αναμέτρηση των «θρύλων» της Ίντερ με τους αντίστοιχους της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο εμβληματικός αρχηγός του Παναθηναϊκού, Γιώργος Καραγκούνης, άφησε το αποτύπωμά του και στην Ίντερ, στην οποία αγωνίστηκε για δύο χρόνια, κατακτώντας και ένα Κύπελλο.

Μέχρι και σήμερα ωστόσο ο σύλλογος και ο κόσμος του δεν τον έχουν ξεχάσει, με απόδειξη το γεγονός ότι στις 13 Ιουνίου θα βρίσκεται στο Μπερναμπέου, για να αγωνιστεί στο φιλικό των «θρύλων» της Ίντερ απέναντι σε αυτούς της Ρεάλ Μαδρίτης.

Μαζί του βρίσκονται ονόματα παικτών όπως ο Ζανέτι, ο Λούσιο, ο Μαϊκόν και ο Καμπιάσο, κάτι που κάνει αντιληπτό το μέγεθος του σεβασμού που θρέφουν άπαντες για τον «Τυπάρα».

Το story του Καραγκούνη: