Σαμπαλένκα: «Αυτή τη στιγμή θέλω απλά να σταματήσω το τένις»

Καταρρακωμένη, αλλά και απολύτως ειλικρινής εμφανίστηκε η Αρίνα Σαμπαλένκα στη συνέντευξη τύπου μετά την οδυνηρή ήττα της από την Ντιάνα Σνάιντερ στην οκτάδα του Roland Garros. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ.

«Είμαι χωρίς σκέψεις, χωρίς συναισθήματα», είπε αρχικά η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο. «Αυτή τη στιγμή θέλω απλώς να σταματήσω το τένις, αλλά θα δούμε. Θα δούμε σε λίγες μέρες. Ελπίζω να ξαναβρώ τη σωστή ψυχολογική μου κατάσταση».

Τι συνέβη, όμως; «Πιστεύω ότι είχα πολύ καλές ευκαιρίες στο δεύτερο σετ. Τα χάλασα εγώ, και μετά εκείνη πήρε τον έλεγχο και έπαιξε εξαιρετικά. Νιώθω ότι ψυχολογικά δεν μπόρεσα πραγματικά να συνέλθω μετά το δεύτερο σετ. Ναι, νομίζω ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος μου».

«Μπήκα σε μια βαθιά τρύπα»

Και πρόσθεσε: «Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που μου συνέβη κάτι τέτοιο, να χάσω δέκα συνεχόμενα γκέιμ. Δεν ξέρω. Υποθέτω ότι ψυχολογικά βυθίστηκα σε μια πολύ βαθιά, πολύ σκοτεινή τρύπα εκείνη τη στιγμή και απλώς δεν κατάφερα να επανέλθω».

Στη συνέχεια μίλησε και για τις καιρικές συνθήκες, απορώντας που οι διοργανωτές δεν έκλεισαν την οροφή. «Δεν ξέρω γιατί κράτησαν την οροφή ανοιχτή ενώ φυσούσε τόσο δυνατά. Αλλά πώς μπορώ να παραπονεθώ, αφού σχεδόν σε όλο το ματς όλα λειτουργούσαν καλά για μένα και μετά απλώς τα έχασα. Ίσως μου φαινόταν ότι οι συνθήκες έγιναν τρελές επειδή ψυχολογικά δεν ήμουν πραγματικά καλά.

«Γίνομαι υπερβολική συναισθηματική»

Ρωτήθηκε, επίσης, τι την δυσκολεύει στο χώμα και το γρασίδι, συγκριτικά με τις σκληρές επιφάνειες. «Πραγματικά νιώθω πολύ καλά στο χώμα. Νιώθω πολύ καλά και στο γρασίδι. Απλώς, δεν ξέρω, ίσως εστιάζω υπερβολικά στο ότι δεν έχω κερδίσει ποτέ Grand Slam σε καμία από αυτές τις επιφάνειες και ίσως αυτό με κάνει να σκέφτομαι υπερβολικά τα πράγματα, να γίνομαι υπερβολικά συναισθηματική σε κάποιες στιγμές. Δεν ξέρω. Είναι κάτι που πρέπει πραγματικά να εξετάσω και να βρω μια λύση, γιατί έχω κουραστεί να χάνω αγώνες με τρόπο που δεν με αντιπροσωπεύει, μόνο και μόνο επειδή παρασύρομαι από τα συναισθήματά μου.

Αναφορικά με την ψυχολογία της, όταν βρίσκεται σε τέτοιες καταστάσεις, είπε: «Σκέφτεσαι υπερβολικά, μετά κάνεις εύκολα λάθη, χάνεις ευκαιρίες. Και τότε η αντίπαλος αρχίζει να παίρνει πρωτοβουλίες, να παίζει πιο επιθετικά, πιο ελεύθερα, χωρίς φόβο. Ξέρετε, μερικές φορές είναι πραγματικά δύσκολο να διαχειριστείς την πίεση και να τη μεταφέρεις ξανά στην αντίπαλο».

«Θα σπάω πράγματα όλη μέρα»

Το σημερινό ματς, μάλιστα, είχε και πολλές ομοιότητες με τον περσινό τελικό απέναντι στην Κόκο Γκοφ. «Πρέπει απλώς να καθίσω και να σκεφτώ ειλικρινά τι συμβαίνει στο μυαλό μου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, γιατί είμαι μια πολύ έμπειρη παίκτρια. Έχω περάσει από τόσα πολλά και έχω ξεπεράσει τόσες δυσκολίες. Απλώς πρέπει να βρω εκείνο το μικρό πράγμα που μερικές φορές δεν λειτουργεί για μένα και ελπίζω ότι θα το ξεπεράσω».

Καταλήγοντας τόνισε: «Ό,τι δεν μας σκοτώνει, μας κάνει πιο δυνατούς, υποθέτω. Κάποια στιγμή θα καταλάβω πώς να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση και θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή. Παρεμπιπτόντως, μόλις σκέφτηκα έναν τρόπο να το ξεπεράσω. Ξέρετε αυτά τα δωμάτια όπου μπαίνεις μέσα και σπας τα πάντα; Πιθανότατα αύριο θα περάσω όλη τη μέρα εκεί καταστρέφοντας πράγματα. Ίσως βοηθήσει, ίσως και όχι».