Το πρόσωπο – «κλειδί» πίσω από το deal ΑΕΚ – Ζούμπκοφ

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον αθόρυβο…εργάτη της μεταγραφής του διεθνούς Ουκρανού εξτρέμ στην Ένωση.

Πίσω από κάθε μεταγραφικό deal παίζει…μπάλα κι ένας ατζέντης.

Στην προκειμένη περίπτωση και σε ό,τι έχει να κάνει με το «γάμο» του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ με την ΑΕΚ, καταλυτικό ρόλο έπαιξε ο μάνατζερ του Ουκρανού διεθνούς εξτρέμ.

Και το όνομα αυτού, Βαντίμ Σαμπλί.

Πρόκειται για τον επικεφαλή του γραφείου «Pro Star» και το «νούμερο - ένα» Ουκρανό ατζέντη με μεγάλες…άκρες σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές.

Παρεμπιπτόντως, ο agent – Σαμπλί διατηρεί στη μανατζερική στέγη του και τον διεθνή μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ, Γιάννη Κωνσταντέλια σε συνεργασία με τον επί σειρά ετών Έλληνα εκπρόσωπο του, Λεωνίδα Αθανασούλα.

Ο Σαμπλί συνόδεψε τον Ζούμπκοφ στο ταξίδι με προορισμό την Αθήνα, έδωσε το παρών στο τελετουργικό των υπογραφών με την ΑΕΚ και φωτογραφήθηκε με τον παίκτη στην «Allwyn Arena».

«Πρόκειται για ένα καλό κερδισμένο επόμενο βήμα για έναν παίκτη που συνεχίζει να αποδεικνύει την ποιότητά του στο υψηλότερο επίπεδο.

Μετά από επιτυχημένες θητείες σε Σαχτάρ, Φερεντσβάρος, Τραμπζνονσπόρ και την Εθνική Ουκρανίας, ο Ολεξάντρ είναι έτοιμος για μια νέα πρόκληση.

Η ευκαιρία να αγωνιστεί για τρόπαια και να παίξει στο Τσάμπιονς Λιγκ, καθιστά αυτή την κίνηση μια συναρπαστική νέα περιπέτεια» σημείωσε στο σχόλιο του στην προσωπική σελίδα του Instagram o Ουκρανός ατζέντης.