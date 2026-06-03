Με στόχο την κορυφή ο Τεντόγλου στο Diamond League της Ρώμης

Το ενδιαφέρον του ελληνικού στίβου στρέφεται στη Ρώμη και το Golden Gala του Diamond League, που διεξάγεται την Πέμπτη 4 Ιουνίου στο στάδιο Ολίμπικο.

Στο μήκος των ανδρών, ο Μίλτος Τεντόγλου μπαίνει στον αγώνα ως ένα από τα μεγάλα φαβορί, έχοντας ήδη δείξει εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση από τα πρώτα μίτινγκ της χρονιάς.

Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης προέρχεται από δύο εντυπωσιακές εμφανίσεις, με άλματα στα 8,46 μ. στην Κίνα και 8,49 μ. στη Λεμεσό. Με βάση τη φόρμα του, δεν αποκλείεται να ξεπεράσει σύντομα το φράγμα των 8,50 μέτρων.

Ο ανταγωνισμός πάντως αναμένεται ιδιαίτερα ισχυρός. Στη λίστα συμμετοχών ξεχωρίζουν ο παγκόσμιος πρωταθλητής κλειστού στίβου Γκέρσον Μπαλντέ, οι Τζαμαϊκανοί Τάτζεϊ Γκέιλ και Γουέιν Πίνοκ, ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ, ο Αυστραλός Λίαμ Άντκοκ, καθώς και ο πολλά υποσχόμενος 19χρονος Χόρχε Χοντελίν. Αντίθετα, εκτός δράσης θα μείνει ο Ιταλός Ματία Φουρλάνι, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που υπέστη στο Diamond League της Σιαμέν.

Η περσινή διοργάνωση είχε βρει τον Τεντόγλου στην τρίτη θέση με άλμα στα 8,10 μ., πίσω από τους Άντκοκ και Φουρλάνι. Φέτος, με διαφορετικά δεδομένα και τον Ιταλό απόντα, ο Έλληνας πρωταθλητής έχει σημαντικές πιθανότητες να διεκδικήσει την κορυφή.

Το πρόγραμμα των αγώνων:

20:10 - Ακοντισμός ανδρών

20:15 - Επί κοντώ γυναικών

20:48 - Τριπλούν ανδρών

22:04 - 400μ εμπόδια γυναικών

22:07 - Ύψος ανδρών

22:15 - 800μ ανδρών

22:27 - Σφαιροβολία ανδρών

22:28 - 100μ εμπόδια γυναικών

22:35 - Μήκος ανδρών - Μίλτος Τεντόγλου

22:38 - 5.000μ γυναικών

23:04 - 110μ εμπόδια ανδρών

23:15 - 400μ γυναικών

23:27 - 200μ γυναικών

23:37 - 1.500μ γυναικών

23:52 - 100μ ανδρών

Παράλληλα, ελληνική παρουσία θα υπάρξει και στο μίτινγκ του Σεντ Πέλτεν στην Αυστρία, όπου η Δήμητρα Γναφάκη και ο Δημήτρης Λεβαντίνος θα αγωνιστούν στα 400 μ. με εμπόδια. Η Γναφάκη επιδιώκει να βελτιώσει το φετινό της 57.53, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία μετά τις δυσκολίες των προηγούμενων ετών, ενώ ο Λεβαντίνος θα κυνηγήσει επίδοση καλύτερη από το 51.01 που έχει σημειώσει φέτος.