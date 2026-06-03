Ο ΠΑΟΚ Β μία... ανάσα από την απόκτηση του Σιφναίου

Μία... ανάσα από την απόκτηση του Μαρκ Σιφναίου βρίσκεται ο ΠΑΟΚ Β για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής - Το προφίλ του 29χρονου φορ.

Ο πρώην παίκτης της Καβάλας αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ Β, ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν, η οποία θα τους βρει -πιθανότατα- σε έναν όμιλο στη Super League 2 με 16 συνολικά ομάδες.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, το ασπρόμαυρο καλοκαίρι αναμένεται... καυτό με πολλά συμβόλαια να εκπνέουν και τις αλλαγές να είναι αρκετές.

Το όνομα του Μαρκ Σιφναίου αρέσει αρκετά στους Θεσσαλονικείς και ο 29χρονος φορ θα αποτελέσει -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- το πρώτο μεταγραφικό «χτύπημα» του ΠΑΟΚ Β.

Στη θέση του φορ υπάρχει η λύση του Κάρελ Μούστμα, ο οποίος αγωνίζεται σε πιο «περιφερειακό» ρόλο, ενώ δεν αποκλείεται να προωθηθούν από την νταμπλούχα Κ19 παίκτες όπως οι Στύλος, Γραββάνης και Παπαδημητρίου. Με το συμβόλαιο του Γιάννη Γκιτέρσου να εκπνέει, οι ιθύνοντες του Δικεφάλου θέλησαν να δώσουν.... τόνο εμπειρίας στη θέση του κεντρικού επιθετικού.

Ο Μαρκ Σιφναίος έχει γεννηθεί στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας τον Νοέμβριο του 1996, με το βιογραφικό του να είναι «πολυπολιτισμικό». Πρώτα επαγγελματικά βήματα στην Κ21 της Βααλβάικ, επόμενος σταθμός η Ινδία για μία σεζόν πριν τον αποκτήσει ο Παναθηναϊκός.

Ένας δανεισμός έκτοτε σε Απόλλων Λάρισας και μετά Ελβετία για την Κιάσο και τελικό προορισμό την Κύπρο για τρεις διαφορετικές ομάδες (Αγία Νάπα, ΑΕΖ και Ακρίτα Χλώρακα). Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Καβάλας σε 32 αγώνες καταγράφοντας 13 γκολ με τους Αργοναύτες.