Καταγγελίες κατά ΑΕΚ, ΟΦΗ και Άρη στην UEFA από πρώην ποδοσφαιριστές

Δέκα πρώην ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, εννιά του ΟΦΗ και οκτώ του Άρη έκαναν καταγγελία στην UEFA κατά της αδειοδότησής τους, ζητώντας να τους επιβληθούν ποινές.

Συνεχίζουν τις κινήσεις εναντίον της ΑΕΚ, του ΟΦΗ και του Άρη πρώην ποδοσφαιριστές της ομάδας για οφειλές προς το πρόσωπό τους από τις παλιές ΠΑΕ, πριν οι ομάδες αλλάξουν ΑΦΜ αλλά και διοίκηση.

Κατά της Ένωσης έχουν κινηθεί οι Καφές, Αραμπατζής, Λαγός, Αργυρίου, Γκέντζογλου, Κωνσταντόπουλος, Βλάχος, Μπουγαΐδης, Σιαλμάς και Κοντοές.

Εναντίον του ΟΦΗ κινήθηκαν οι Μπούρμπος, Βερόν, Περογαμβράκης, Παπάζογλου, Παπουλής, Τριποτσέρης, Α.Λαμπρόπουλος, Σίσιτς και Κάλαϊτζιτς.

Η προσφυγή κατά του Άρη έγινε από τους Κουλουχέρη, Καπετάνο, Παπαζαχαρία, Παπαστεριανό, Τσουκάνη, Κύργια, Φατί και Γκιάρο.

Άπαντες έχουν προσφύγει στο τμήμα οικονομικών ελέγχων της UEFA κατά της αδειοδότησης των πρώην ομάδων τους από την ΕΠΟ και ζητούν την επιβολή ποινών, μεταξύ άλλων και τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό των δύο εκ των τριών που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (ΑΕΚ, ΟΦΗ), μέχρι να λάβουν τα χρήματα που τους οφείλονται.

Η προσφυγή έγινε από τον νομικό τους εκπρόσωπο, Γιώργο Παναγόπουλο.