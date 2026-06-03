Αλλάζει στάτους με Σπανούλη και μπορεί να ονειρεύεται 

Κίνηση από το πιο πάνω ράφι του ευρωπαϊκού μπάσκετ για τον Άρη Betsson με τον Βασίλη Σπανούλη. Οι «κιτρινόμαυροι» αλλάζουν στάτους και πλέον μπορούν να ονειρεύονται... κορυφές.

Η έλευση Σπανούλη στον Άρη Betsson και στην τεχνική ηγεσία της ομάδας αλλάζει άρδην τα δεδομένα στο ελληνικό μπάσκετ. Ο «Αυτοκράτορας» της δεκαετίας του '80 ετοιμάζεται για το μεγάλο comeback και η συμφωνία με έναν εκ των θρύλων του αθλήματος μπορεί να διαφοροποιήσει τις ισορροπίες τόσο στις εγχώριες, όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Με τον Σπανούλη στο τιμόνι του ο Άρης πηγαίνει τουλάχιστον ένα επίπεδο πιο πάνω από αυτό που προγραμμάτιζε πριν μερικούς μήνες. Από τα σταδιακά βήματα ανόδου με στόχο την επιστροφή στη Euroleague, μπαίνει στον... επιταχυντή. Και από τα 2 εκατομμύρια του φετινού μπάτζετ, αυτό εκτοξεύεται, όχι στα 4,5 εκατ. που υπολογιζόταν αρχικά, αλλά πάνω από τα 10 εκατ., στοιχείο που ήταν από τα προαπαιτούμενα για να πει το «ναι» ο Σπανούλης.

Ο Άρης αφήνει τα βήματα και τώρα επιχειρεί ένα τεράστιο άλμα προς την καταξίωση και την πλήρη αναγνωρισιμότητα ξανά σε όλη την Ευρώπη, φέρνοντας έναν προπονητή που ταιριάζει... γάντι στον ψυχισμό του συλλόγου και φαίνεται σε πρώτη φάση να κουμπώνει άριστα με τα «θέλω» και τα «μπορώ» των κιτρινόμαυρων.

Μια ομάδα που είχε μάθει να πρωταγωνιστεί, να διεκδικεί και να παίρνει τίτλους, τώρα μπορεί να ονειρεύεται πως μπορεί να το επαναλάβει. Στις τάξεις μια ομάδας εμποτισμένης με το DNA της νίκης έρχεται ένας άνθρωπος γεννημένος νικητής, που δεν θέλει να χάνει. Αυτή η κοινή νοοτροπία των δύο πλευρών, μπορεί να αποτελέσει το μαγικό συστατικό για την επιστροφή στις επιτυχίες. Σαφώς, όμως αυτές δεν είναι εγγυημένες, ούτε η (επικείμενη) υπογραφή με τον Σπανούλη και το κατακόρυφα ανεβασμένο μπάτζετ θα φέρουν αυτομάτως τίτλους.

Με τον 43χρονο ομοσπονδιακό τεχνικό στον πάγκο του ο Άρης και ο κόσμος του μπορούν να ονειρεύονται ξανά, όμως ο δρόμος για την κατάκτηση τροπαίων δεν θα είναι στρωμένος με... ροδοπέταλα. Οι «κιτρινόμαυροι» πρέπει να μοχθήσουν, να δοκιμαστούν, να μάθουν, να δουλέψουν σκληρά σε όλα τα επίπεδα: αγωνιστικά, οργανωτικά, διοικητικά. Επιπρόσθετα να προστατευτούν εκτός αγωνιστικών χώρων και να είναι προετοιμασμένοι να ανταποκριθούν σε κάθε πιθανό εμπόδιο και δυσκολία.

ΥΓ1: Οι επόμενες ημέρες θα είναι γεμάτες με μεταγραφολογία. Ήδη αυτή ξεκίνησε και θα περάσουν πάρα πολλά ονόματα, ακόμα και διαστάσεων που αγγίζουν τα όρια του απίστευτου. Χρειάζεται ειδικό φιλτράρισμα από όλους, και τους δημοσιογράφους και τον κόσμο.

ΥΓ2: Ο Σπανούλης είχε ενεργό ρόλο στις πρώτες κινήσεις του Άρη. Η επέκταση συνεργασίας ως το 2028 με τον Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, η επικείμενη συμφωνία με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο του 17χρονου Χρυσόστομου Χατζηλάμπρου είχαν την έγκρισή του.

ΥΓ3: Στο πλευρό του Λαρισαίου τεχνικού θα είναι για ακόμα μία φορά ο Κώστας Χαραλαμπίδης. Μαζί στο Περιστέρι, στην Εθνική, στη Μονακό και τώρα ξανά στον Άρη. Μαζί τους αναμένεται να είναι και ο Ηλίας Καντζούρης, επίσης συνοδοιπόρος σε Εθνική και Μονακό. Κοινό στοιχείο των δυο τους; Έχουν περάσει στο παρελθόν από τον Άρη.

