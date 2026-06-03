«Magic Euroleague» μετά το ντέρμπι του ΣΕΦ!

Μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται το βράδυ στη Web Tv του SDNA και μάλιστα με δώρο!

Η σεζόν φτάνει στο τέλος της και στην Ελλάδα τα σπουδαία παραμένουν. Πως όχι άλλωστε από τη στιγμή, που σήμερα ξεκινούν οι μεγάλοι τελικοί του πρωταθλήματος ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Μετά τη ματσάρα του ΣΕΦ θα υπάρχει «Magic Euroleague» στη Web Tv του SDNA με ανάλυση, παρασκήνιο και «καυτές» ειδήσεις. Θα υπάρχει και δώρο με σφραγίδα Χουάντσο Χερνανγκόμεθ.

Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση και ένας νικητής θα πάρει το νέο signature μοντέλο γυαλιών ηλίου BS41, που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον Ισπανό σταρ του Παναθηναϊκού.

Η διαδικασία συμμετοχής θα ξεκινήσει στις 20.00 στο Instagram του SDNA. Μείνετε συντονισμένοι, μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται.