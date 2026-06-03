Φρίκη στη Νέα Υόρκη: Σκότωσε τη γειτόνισσά του με 50 μαχαιριές - Τον ενοχλούσε ο θόρυβος από... τα τακούνια της

Ανατριχίλα έχει προκαλέσει στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης η υπόθεση του 22χρονου Ρόνι Γιαχίρ Αλβαρένγκα Ριβέρα, υπηκόου Ελ Σαλβαδόρ, ο οποίος κατηγορείται για μια ιδιαίτερα βίαιη δολοφονία.

Σύμφωνα με τις Αρχές και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο νεαρός φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχικά προβλήματα. Όπως προέκυψε από την έρευνα, επιτέθηκε με μαχαίρι στη γειτόνισσά του, Έντι Ρακέλ Χερνάντεζ Καστίγιο, καταφέροντάς της 50 χτυπήματα μέσα στην πολυκατοικία όπου διέμεναν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 22χρονος υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι είχε εξοργιστεί από τους θορύβους που άκουγε από το διαμέρισμα της γυναίκας. Η δολοφονία σημειώθηκε στις 30 Απριλίου, με τον ίδιο να φέρεται να αποδίδει την πράξη του στην έντονη ενόχληση που του προκαλούσαν οι ήχοι από τα βήματά της.

"Είπε ότι ενοχλήθηκε από τον θόρυβο που έκανε, φορώντας ψηλοτάκουνα και μιλώντας δυνατά στο τηλέφωνο. Όταν συνελήφθη, τα ρούχα του ήταν γεμάτα αίματα" είπε στους δημοσιογράφους η εισαγγελέας της κομητείας Νασάου, Αν Ντόνελι.

Σύμφωνα με την ίδια ο 22χρονος είπε, επίσης, στους αστυνομικούς πως επειδή ήξερε ότι θα τον έπιαναν για τη δολοφονία, σχεδίασε μια δεύτερη θανατηφόρα επίθεση.

Στόχος του έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 1ης Μαΐου η 42χρονη μητέρα τριών παιδιών και συνάδελφός του σε Wendy's, Άνα Μαρία ντε Αγκίλα Κόρντοβα, την οποία περίμενε για μισή ώρα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων πριν να της επιτεθεί όταν εκείνη βγήκε να μαζέψει τα σκουπίδια.

Ο Ριβέρα φέρεται να "τσακώθηκε" με την Κοροντόβα και να ένιωσε "ασεβής" από αυτήν, και τελικά τη μαχαίρωσε πάνω από 30 φορές. Στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία στις 3 τα ξημερώματα λέγοντας "σκότωσα κάποιον απόψε".

Ο Ριβέρα, ο οποίος είχε μπει παράνομα στις ΗΠΑ ως ασυνόδευτος 12χρονος το 2016, δήλωσε αθώος στο δικαστήριο που οδηγήθηκε την Τρίτη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία πρώτου και δεύτερου βαθμού και άλλες κατηγορίες.

Πηγή: thetoc.gr