Πρεμιέρα στην Τούμπα με Σερβία για την Εθνική Νέων

Η Εθνική Νέων (U19) ξεκινά την προσπάθειά της στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 18:00 στο γήπεδο της Τούμπας.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, με τον Βασίλη Παπαδάκη στην τεχνική ηγεσία, θα δώσει και τα τρία παιχνίδια του 6ου ομίλου στη Θεσσαλονίκη, με αντιπάλους επίσης την Πορτογαλία (6 Ιουνίου) και το Καζακστάν (9 Ιουνίου).

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη σε όλες τις αναμετρήσεις, ενώ οι αγώνες της Ελλάδας θα μεταδοθούν μέσω live streaming από το κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube.

Όσον αφορά το σύστημα διεξαγωγής, οι ομάδες που θα καταλάβουν τις τρεις πρώτες θέσεις κάθε ομίλου θα διατηρηθούν στη League A ενόψει του δεύτερου προκριματικού γύρου. Αντίθετα, οι τέταρτες των ομίλων θα υποβιβαστούν στη League B.

Η Τσεχία, ως διοργανώτρια της τελικής φάσης του EURO U19 2026/27, θα συμμετάσχει κανονικά στους δύο πρώτους προκριματικούς γύρους, παρότι έχει ήδη εξασφαλισμένη παρουσία στην τελική φάση.

Στα τελευταία φιλικά τεστ πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, η ελληνική ομάδα επικράτησε με 2-0 της Κύπρου εκτός έδρας, ενώ γνώρισε την ήττα με 2-1 από την Αγγλία, αφήνοντας ωστόσο θετικές εντυπώσεις με την αγωνιστική της εικόνα.

Η Εθνική Νέων φιλοδοξεί να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα της έδρας και να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις της με ένα απαιτητικό τεστ απέναντι στη Σερβία.

Το πρόγραμμα του 6ου ομίλου:

Τετάρτη 3 Ιουνίου

Πορτογαλία - Καζακστάν, 12:00 (Καυτανζόγλειο)

Ελλάδα - Σερβία, 18:00 (Τούμπα)

Σάββατο 6 Ιουνίου

Σερβία - Καζακστάν, 12:00 (Τούμπα)

Πορτογαλία - Ελλάδα, 18:00 (Τούμπα)

Τρίτη 9 Ιουνίου

Σερβία - Πορτογαλία, 18:00 (Καυτανζόγλειο)

Καζακστάν - Ελλάδα, 18:00 (Τούμπα)