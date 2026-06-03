Δύο μουντιαλικοί ποδοσφαιριστές στο μικροσκόπιο για ύποπτες στοιχηματικές συμπεριφορές!

Δημοσίευμα της αθλητικής ιστοσελίδας The Athletic αναφέρει ότι ανεξάρτητη επιτροπή ακεραιότητας έχει εντοπίσει δύο ποδοσφαιριστές που θα συμμετάσχουν στο Μουντιάλ 2026 και οι οποίοι θεωρούνται αυξημένου κινδύνου για πιθανή εμπλοκή σε υποθέσεις χειραγώγησης αγώνων.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ενημερώσει τις ομοσπονδίες των χωρών που εκπροσωπούν οι συγκεκριμένοι παίκτες, χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιηθεί τα ονόματά τους ή να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Η πρώτη περίπτωση αφορά ποδοσφαιριστή που φέρεται να επιδίωξε σκόπιμα την παρατήρησή του με κίτρινη κάρτα κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, προκειμένου να εκτίσει ποινή πριν από σημαντικό αγώνα της ομάδας του.

Η δεύτερη περίπτωση σχετίζεται επίσης με ύποπτη συμπεριφορά που οδήγησε σε κίτρινη κάρτα, καθώς ο παίκτης φέρεται να πραγματοποίησε διαδοχικά σκληρά μαρκαρίσματα από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, εγείροντας ερωτήματα για τις προθέσεις του.

Η επιτροπή τονίζει ότι πρόκειται για ενδείξεις που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και όχι για αποδεδειγμένες περιπτώσεις χειραγώγησης, με στόχο τη διασφάλιση της ακεραιότητας της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.