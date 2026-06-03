To πρόγραμμα της Τετάρτης: Μέρα της Ιταλίας!

Το βέβαιο είναι ότι τουλάχιστον ένας θα βρεθεί εκεί, αφού ο Ματέο Μπερετίνι μονομαχεί με τον Ματέο Αρνάλντι στο βραδινό πρόγραμμα της διοργάνωσης!
Ο νικητής αυτού του ματς θα παίξει με Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ ή Φλάβιο Κομπόλι, που συνεχίζουν στο Παρίσι με μεγάλες φιλοδοξίες.
Στις γυναίκες το φαβορί για τον τίτλο, η Αρίνα Σαμπαλένκα, παίζει με την Ντιάν Σνάιντερ, ενώ στον αγώνα που ανοίγει την αυλαία στο κεντρικό court θα αναμετρηθεί η έκπληξη του τουρνουά Μάγια Χβαλίνσκα με την Άνα Καλίνσκαγια.
Ήδη έχουν περάσει στα ημιτελικά οι Μένσικ-Ζβέρεφ και Κόστγιουκ-Αντρέεβα.
Aναλυτικά το πρόγραμμα της Τετάρτης (3/06):
Court PHILIPPE-CHATRIER
12:00
- Άννα Καλίσνκαγια (24)- Μάγια Χβαλίνσκα (114)
- Αρίνα Σαμπαλένκα (1)- Ντιάν Σνάιντερ 923)
- Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ (6)- Φλάβιο Κομπόλι (14)
- Ματέο Μπερετίνι (105)- Ματέο Αρνάλντι (104) (όχι πριν τις 21:15)