To πρόγραμμα της Τετάρτης: Μέρα της Ιταλίας!

Τρεις Ιταλοί, που δεν λέγονται Γιάνικ Σίνερ ή Λορέντζο Μουζέτι, μονομαχούν για την πρόκριση στα ημιτελικά του Roland Garros!

Το βέβαιο είναι ότι τουλάχιστον ένας θα βρεθεί εκεί, αφού ο Ματέο Μπερετίνι μονομαχεί με τον Ματέο Αρνάλντι στο βραδινό πρόγραμμα της διοργάνωσης!

Ο νικητής αυτού του ματς θα παίξει με Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ ή Φλάβιο Κομπόλι, που συνεχίζουν στο Παρίσι με μεγάλες φιλοδοξίες.

Στις γυναίκες το φαβορί για τον τίτλο, η Αρίνα Σαμπαλένκα, παίζει με την Ντιάν Σνάιντερ, ενώ στον αγώνα που ανοίγει την αυλαία στο κεντρικό court θα αναμετρηθεί η έκπληξη του τουρνουά Μάγια Χβαλίνσκα με την Άνα Καλίνσκαγια.

Ήδη έχουν περάσει στα ημιτελικά οι Μένσικ-Ζβέρεφ και Κόστγιουκ-Αντρέεβα.

Aναλυτικά το πρόγραμμα της Τετάρτης (3/06):

Court PHILIPPE-CHATRIER

12:00

Άννα Καλίσνκαγια (24)- Μάγια Χβαλίνσκα (114)

Αρίνα Σαμπαλένκα (1)- Ντιάν Σνάιντερ 923)

Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ (6)- Φλάβιο Κομπόλι (14)